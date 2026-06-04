Eroski y FESBAL impulsan este fin de semana una nueva edición de la "Recogida Primavera"

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Eroski y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) ponen en marcha este fin de semana una nueva edición de la campaña solidaria "Recogida Primavera", con el objetivo de recaudar donaciones, que se destinarán íntegramente a la compra de alimentos, para ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se desarrollará este viernes y sábado en hipermercados, supermercados y franquicias de la red comercial de Eroski. La campaña se llevará a cabo principalmente mediante donaciones económicas al paso por caja, tanto en tienda física como a través del supermercado online.

Además, en algunos establecimientos de País Vasco, Navarra y Baleares también se realizará recogida física de alimentos y productos donados por la clientela.

Las aportaciones económicas quedarán a disposición de los Bancos de Alimentos para adquirir los productos que consideren más convenientes y necesarios en cada momento, permitiendo atender las necesidades básicas de alimentación de miles de familias durante todo el año.

La iniciativa contará además con la colaboración de personas voluntarias de los Bancos de Alimentos, que estarán presentes en numerosos establecimientos para informar y sensibilizar a la clientela sobre la importancia de esta campaña solidaria.

El director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, Alejandro Martínez Berriochoa, ha señalado que "en Eroski entendemos la solidaridad como una forma de compromiso permanente con el entorno y con las personas que más dificultades atraviesan".

"Gracias a la implicación de nuestra clientela y al trabajo conjunto con los Bancos de Alimentos, esta campaña vuelve a demostrar la enorme capacidad de movilización solidaria de la sociedad para garantizar el acceso a una alimentación digna a miles de familias", ha añadido.

Por su parte, Pedro Llorca Llinares, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), ha agradecido "el compromiso continuado de Eroski con esta iniciativa solidaria y la implicación de su clientela, cuyas aportaciones permiten a los Bancos de Alimentos responder a las necesidades de muchas personas que atraviesan situaciones difíciles".

Eroski y su clientela donaron el pasado año más de 2.300 toneladas de alimentos y productos de higiene a través de distintas campañas solidarias desarrolladas junto a los Bancos de Alimentos y otras entidades sociales, equivalentes a más de 9 millones de comidas destinadas a apoyar a más de 2.500 familias en situación de vulnerabilidad.