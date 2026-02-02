Errenteria (Gipuzkoa) adapta la tasa de residuos de las actividades económicas por volumen de residuo generado

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Errenteria va a adaptar la tasa de residuos de las actividades económicas para ajustarla al pago por volumen de residuo generado. El Consistorio lleva tres años consecutivos modificando sus ordenanzas fiscales para adaptarlas a los criterios establecidos en la de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, que "impulsa la prevención, reutilización y reciclaje para fomentar la economía circular".

En un comunicado, fuentes municipales han explicado que la citada ley exige a todos los municipios "garantizar que la gestión de los residuos no sea deficitaria, y avanzar progresivamente hacia un sistema de pago por generación, transitando así hacia un sistema más justo, proporcional y transparente", han recordado fuentes municipales.

Con los ajustes realizados en 2024 y 2025 en las tarifas de la tasa de residuos, la gestión de residuos municipal ha dejado de ser deficitaria. Otro de los principios a aplicar por ley es el del pago por generación, es decir, que la tasa a pagar dependa de la cantidad y tipo de residuo que se genere, con la idea de "avanzar hacia un sistema más equitativo, proporcional y transparente".

Es precisamente en este último ámbito donde el Ayuntamiento de Errenteria ha querido incidir, incluyendo en el documento aprobado de ordenanzas fiscales para 2026 una propuesta renovada cuya aplicación se pone en marcha ahora.

Las mismas fuentes han indicado que la principal novedad del nuevo sistema es que se hace una clasificación "más precisa de las actividades económicas, pasando de las cuatro existentes hasta ahora, a las 24 categorías que se han establecido, aplicándoles un sistema de cálculo que combina una tarifa básica, calculada a partir del coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos; y un factor de generación que refleja la intensidad y tipología de residuos asociados a cada actividad".

Esto da como resultado una horquilla para 2026 que va desde los 163,85 euros a 491,55 euros semestrales, en función de la actividad, pudiéndose aplicar, previa solicitud, una bonificación del 20% en aquellos establecimientos que participen activamente en el programa de separación de residuos de la Mancomunidad de San Markos.

La modificación del sistema y la propuesta de nueva aplicación será comunicada en las próximas semanas a todas las actividades económicas del municipio para que cada establecimiento conozca su tarifa. Además, se habilitará un plazo para actualizar datos referidos a la actividad y subsanar posibles errores.