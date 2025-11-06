Errenteria, Irun y Oiartzun celebran la XII edición del ciclo de órgano y harmonium Memorial Azkue

SAN SEBASTIÁN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las localidades guipuzcoanas de Errenteria, Irun y Oiartzun celebrarán el sábado y domingo, y los días 13 y 15 de este mes, el ciclo de órgano y harmonium Memorial Azkue en honor al organista Jose Manuel Azkue.

En esta cita, organizada por la asociación Oiartzungo Organozaleak y los ayuntamientos de Errenteria, Irun y Oiartzun, se podrá escuchar a la Joven Orquesta de Cuerda de Pamplona, bajo la dirección de Mirari Etxeberria, el Coro Irungo Ametsa bajo la dirección de Fernando Etxepare, la acordeonista Garazi Navas y la soprano Klara Mendizabal.

Además, se incluye la proyección de la película 'Hot Water' de Harold Lloyd, acompañada de música de harmonium con el organista Oskar Rodríguez. El sábado el memorial tendrá lugar en Errenteria, a las isete de la tarde en el convento de San Agustín Músicos, con la Joven Orquesta de Cuerda de Pamplona e Ignacio Arakistain al órgano; el domingo en Oiartzun actuarán a las siete en la parroquia de San Esteban la acordeonista Garazi Navas acompañada de Arakistain al piano y Oskar Rodríguez al harmonium.

Además, el día 13, a las siete de la tarde, se proyectará 'Hot Water' en el auditorio Landetxe de Oiartzun y con música de harmonium a cargo de Oskar Rodríguez. El día 15 en Irun a las ocho de la tarde la parroquia del Juncal acogerá la actuación del coro Irungo Ametsa y la soprano Clara Mendizabal con Rodríguez al órgano.

La Asociación Oiartzungo Organozaleak ha indicado que José Manuel Azkue tenía especial relación con los órganos de Irun, Errenteria, Hondarribia y San Sebastián, además de con el de su Oiartzun natal, "un magnífico órgano Cavaillé-Coll Pére et fils, por el que sentía gran admiración". En la década de los 2000, en recuerdo del gran organista, el Ayuntamiento de Oiartzun decidió organizar anualmente este memorial. Desde 2016, la organización del Memorial recayó en la asociación Oiartzungo Organozaleak.