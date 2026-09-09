Errenteria recordará los 90 años de la ocupación franquista en su compromiso con "la memoria y la democracia"

Don Vito - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Errenteria recordará este sábado, con un acto institucional, el 90 aniversario de la ocupación de Errenteria por las tropas franquistas el 13 de septiembre de 1936. El acto servirá para recordar lo ocurrido hace nueve décadas y reafirmar el compromiso del municipio guipuzcoano con "la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición" y con la "democracia".

Desde el Consistorio han recordado que la ocupación de Errenteria se produjo el 13 de septiembre de 1936, en el contexto del avance de las tropas franquistas por Gipuzkoa. Días antes, numerosos habían abandonado el municipio junto a sus familias tras la orden de evacuación. Tras la entrada de las tropas franquistas, el Ayuntamiento elegido democráticamente, fue sustituido por una nueva corporación integrada por tradicionalistas y falangistas.

El acto del sábado parte del trabajo realizado durante los últimos años para recuperar y conocer la dimensión de lo ocurrido en este municipio guipuzcoana durante la Guerra Civil y el primer franquismo. En 2016, el Pleno Municipal acordó por unanimidad investigar los hechos y las vulneraciones de derechos humanos producidas durante la guerra y la posguerra.

De acerdo con esta decisión, encargó a la Sociedad de Ciencias Aranzadi el estudio Represión y violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo en Errenteria, 1936-1945, además de habilitar un espacio para recoger testimonios, del que se obtuvieron 36 aportaciones.

De los aproximadamente 9.000 habitantes que tenía entonces Errenteria, 862 personas fueron al frente como gudaris y milicianos, 99 murieron en la guerra y 29 fueron fusilados extrajudicialmente. Asimismo, 274 personas fueron juzgadas en consejos de guerra franquistas, 20 fueron condenadas a muerte y 8 ejecutadas.

Asimismo, 35 empleados municipales fueron destituidos y 22 fueron expedientados, mientras que 154 niños y niñas fueron enviados al extranjero como refugiados y separados de sus familias, en algunos casos durante años. La mitad de la población tuvo que huir del municipio.

El acto, que se celebrará este sábado a las 10.45 horas en la Herriko Plaza, y al que la ciudadanía está invitada a participar, contará con la participación de las distintas fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento.

Se realizará un minuto de silencio y se llevará a cabo una ofrenda floral en solidaridad y recuerdo de todas las personas y familias que padecieron vulneraciones de derechos humanos como consecuencia del golpe militar, la guerra y la posterior represión franquista.

MURAL Y CHARLA

Como iniciativa complementaria al acto, se ha pintado estos últimos días un mural en la calle Jose Erbiti, que pretende "recordar y concienciar sobre las dos realidades que se solaparon en este lugar hace muchos años".

Desde el Ayuntamiento han explicado que este lugar estaba ocupado en los años 40 por la antigua fábrica de Manufacturas de Yute, una de los referentes de la pujanza de la industria textil en la primera mitad del siglo XX en Errenteria.

"La fábrica del Yute", como era conocida, conoció dos "destinos" relacionados con la Guerra Civil y la represión franquista. Primero, en los años 1937-1938, parte de sus instalaciones fueron dedicadas a campo de clasificación de las personas que habían huido desde Errenteria. En estas instalaciones permanecían retenidas hasta que se les diera permiso para volver a sus hogares o que se decidiera mantenerlas en prisión o procesarlas.

Una vez finalizada la guerra, a partir de 1939, fueron instalados en ellas parte de los llamados Batallones de Trabajadores, presos, según ellos, "menos peligrosos o comprometidos" con el doble objetivo de "vaciar una prisiones totalmente masificadas y de conseguir una mano de obra gratuita bajo disciplina y organización militar".

En Errenteria, concretamente, estuvieron destinados los números 76 y 137, empleados en la construcción y mejoras de carreteras como la de Aritxulegi. Los soldados-trabajadores eran foráneos y, en el caso del municipio guipuzcoano, hubo entre ellos algunos valencianos, quienes según guarda la memoria oral popular, realizaron, siguiendo la costumbre de su tierra, dos de los cabezudos que aparecen en la imagen inferior del mural. Estos cabezudos, al parecer, se inspiraron en dos errenteriarras populares de la época, Lepo y Xaku.

"Incorporar esta parte de nuestra historia al paisaje urbano nos permite reconocer de manera pública y colectiva a todas las personas que vivieron y padecieron aquellos trágicos sucesos. También es un recordatorio de la importancia y la necesidad de verdad, justicia y reparación", han resaltado desde el Ayuntamiento.

También, como actividad conmemorativa, se ha organizado una charla bajo el título 'Internacionalistas antifascistas en la Guerra de 1936 en Gipuzkoa. Los casos de Errenteria y Oarsoaldea' que impartirán el historiador Aitzol Arroyo y el periodista Aitor Azurki en la Sala Reina, a las 18.00 horas, el jueves 8 de octubre.