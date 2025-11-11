La Ertzaintza alerta sobre estafas en Instagram mediante la suplantación de identidad de personas conocidas

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza ha alertado sobre un nuevo tipo de estafa que se está difundiendo a través de la red social Instagram y en la que, "mediante la utilización de perfiles falsos de figuras públicas, se ofertan oportunidades de inversión en productos financieros o criptomonedas fraudulentas".

Según han informado desde la policía vasca, la estafa se produce a través de falsos perfiles de Instagram que imitan a personalidades públicas conocidas en los que se utilizan "nombres casi idénticos al original del perfil de Instagram salvo una coma, un guion o una letra, que pueden inducir al usuario de la red a pensar que se trata del perfil original".

Además para dar mayor credibilidad al perfil falso, "se acompaña de una fotografía original y se replica la biografía de la persona auténtica".

Desde este perfil falso se comienza a "seguir de manera masiva a los seguidores de la figura pública real para, a continuación, proceder a enviar mensajes privados ofreciendo falsas oportunidades de inversión en criptomonedas y diversos productos financieros aprovechándose de la notoriedad y la confianza que inspira la figura pública suplantada".

DESCONFIAR DE LAS OFERTAS

Desde la Ertzaintza recomiendan seguir una serie de medidas para evitar ser víctima de este tipo de estafas, entre ellas examinar con detalle el nombre de usuario completo para asegurar que se trata del perfil original, buscando "variaciones mínimas" como puntos, guiones bajos, números añadidos o letras sustituidas.

Asimismo, se aconseja desconfiar de ofertas de inversión recibidas por mensajes privados. "Las figuras públicas nunca ofrecen ni gestionan inversiones personales a través de redes sociales", subrayan desde la Ertzaintza.

En caso de recibir este tipo de contacto, se recomienda no responder al mensaje, no pinchar en enlaces ni descargar archivos, ya que "estos enlaces o documentos pueden redirigir a páginas falsas o contener software malicioso que se apropia de datos personales o financieros".

No se deben facilitar datos personales ni bancarios y "nunca compartir información como DNI, número de cuenta, contraseñas o códigos de verificación". Si se han facilitado datos financieros, se recomienda contactar con la entidad bancaria correspondiente para bloquear transacciones o tarjetas de crédito o débito.

Asimismo, desde la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad se insta a la ciudadanía a que, en caso de haber sido víctimas de esta modalidad de estafa, se acuda a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia.