La Ertzaintza bloquea una estafa telefónica de 5.000 euros a un vecino de Bilbao

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección de Delitos Informáticos del Área de Patrimonio de la Ertzain-etxea de Bilbao ha bloqueado una estafa por un importe de 4.988,29 euros a un vecino de Bilbao. Los estafadores, a través de una llamada telefónica, se hicieron pasar por el servicio de seguridad de su entidad bancaria y, así, lograron los datos necesarios de su víctima para transferir el dinero a sus cuentas. El legítimo propietario del dinero lo recuperará en próximas fechas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pasado 21 de octubre un vecino de Bilbao, de 67 años, recibió en su teléfono móvil llamada desde un número oculto que se identificó como el servicio de seguridad de su entidad bancaria. A continuación, le explicaron que existía un problema de seguridad con su cuenta y le fueron indicando los pasos a seguir para corregirlo, obteniendo así los datos que precisaban los estafadores para transferir el dinero a sus cuentas.

Este ciudadano se quedó intranquilo y se dirigió a una sucursal de su entidad bancaria donde, tras explicarles lo que le había sucedido, le indicaron que había sido víctima de una estafa. Rápidamente interpuso la denuncia correspondiente ante la Ertzaintza, lo que permitió a los investigadores activar los mecanismos de bloqueo del dinero, que impiden que éste llegue o salga de las cuentas de destino de los autores de la estafa. De esta manera, próximamente se le restituirá a la víctima la cantidad estafada.

Desde la Ertzaintza se aconseja a la ciudadanía que ante situaciones de estas características se contacte con su propia sucursal bancaria para asegurarse de la veracidad del problema y, asimismo, que no se pulsen enlaces ni se faciliten datos o claves por teléfono.