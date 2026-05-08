La Ertzaintza confirma que la sangre hallada en la ropa del acusado coincidía con el perfil genético de Maialen

La Audiencia Provincial de Álava acoge este viernes la quinta sesión de la vista oral de este caso - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han declarado que la sangre encontrada en la ropa y calzado del acusado por el asesinato de Maialen, la joven acuchillada el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz cuando estaba embarazada de mellizas, coincidía con el perfil genético de la víctima.

La Audiencia Provincial de Álava ha acogido este viernes la quinta sesión del juicio por este crimen, por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que cuando acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

En la sesión de este viernes ha declarado una técnica que analizó el ADN de los fetos de las mellizas de las que estaba embarazada Maialen cuando fue asesinada, que ha declarado que el ADN correspondía, con una fiabilidad del 9,9%, al acusado.

Por su parte, la experta que realizó los análisis de sangre y de otros restos de Maialen en busca de tóxicos han explicado que la joven presentaba 1,55 gramos de alcohol etílico por litro de sangre, una tasa que ha calificado de "alta". También presentaba restos de diacepam, un ansiolítico, aunque ha explicado que en este caso era una dosis baja y que puede considerarse terapéutica.

También han prestado declaración los peritos que estudiaron las fibras encontradas en las uñas de Maialen, sobre las que han explicado que no presentaban restos "compatibles" con los del acusado.

HERIDAS "COMPATIBLES" CON UN CUCHILLO

A su vez, un perito ha explicado que las heridas de Maialen son "compatibles" con un cuchillo similar al que faltaba en la habitación de la víctima, que presumiblemente fue el arma homicida y que no ha sido encontrada.

Otra técnica ha afirmado que el perfil genético localizado en las uñas de la mano izquierda de la joven consistía en una "mezcla" compatible con los perfiles de la propia joven y del acusado.

En la sesión de este viernes también han declarado los agentes de la Ertzaintza que analizaron los pantalones, las zapatillas y la camisa del acusado, cuyo resultado dio positivo en sangre coincidente con el perfil de la víctima.

Por otra parte, el ertzaina que examinó los teléfonos móviles de Maialen y de J.R. ha indicado que extrajo "toda la información disponible" de las terminales, si bien ni puede confirmar si se "borró u oculto" parte del contenido que había en ellos.