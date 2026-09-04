La Ertzaintza continúa la búsqueda del supuesto homicida de un taxista en Azpeitia

Agentes de ertzaintza durante el registro de varios domicilios en el barrio de Landeta en relación con el tiroteo de en Azpeitia. - Arnaitz Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza continúa este viernes la búsqueda del supuesto autor de la muerte de un taxista de 30 años en Azpeitia (Gipuzkoa), al que habría embestido con su vehículo y disparado con un arma de fuego, posteriormente.

El suceso se produjo en la tarde de este pasado martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego. La Policía Vasca abrió una investigación para esclarecer los hechos, que continúa en curso.

Según testigos presenciales, el sospechoso embistió el coche del joven, que, cuando bajó del vehículo, recibió los disparos. Por su parte, el presunto autor huyó en un automóvil gris. La víctima es un joven de 30 años, taxista de profesión, aunque también es muy conocido en la localidad por su trabajo como DJ.

La Policía vasca registró este pasado miércoles, sin resultado, la vivienda del sospechoso, así como otros dos inmuebles, en el marco de un operativo para tratar de localizar al sospechoso, que se dio a la fuga en un vehículo tras los hechos.

La operación, en la que participaron varias patrullas de la Policía Vasca, se desplegó en el barrio azpeitiarra de Landeta. En total, seis patrullas, con agentes de la Ertzaintza y de la Policía local, llevaron a cabo la operación en la zona del polígono industrial.

Un gran número de agentes accedió al domicilio del presunto autor de la muerte del joven, en un edificio de viviendas ubicado junto a los citados pabellones, y registraron la casa, según fuentes de la investigación.

Momentos antes de las tres de la tarde los agentes abandonaron el domicilio del sospechoso y, además de este registro, se inspeccionó, al menos, otra vivienda de la localidad.

Según señalaron comerciantes de la zona, la Policía vasca ha solicitado a algunos establecimientos las grabaciones de sus cámaras de vigilancia que contengan imágenes de la calle donde se produjeron los hechos, en el marco de la investigación.