La Ertzaintza detecta desde mayo 18 casos de billetes falsos de 50, 20, 10 y 5 euros en la zona del gran Bilbao

Publicado 10/07/2019 19:40:15 CET

BILBAO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detectado desde el mes de mayo 18 casos de billetes falsos de 50, 20, 10 y 5 euros en la zona del gran Bilbao. Se trata de dinero de 'atrezzo', que se puede obtener a través de internet, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

A pesar de que, hasta el momento, únicamente se han detectado en la zona del gran Bilbao (Bilbao, Sestao, Barakaldo, Basauri y Muskiz) se ha constatado que también afecta a grandes zonas del territorio español.

Los billetes utilizados han sido obtenidos a través de internet bajo la denominación de 'dinero de atrezzo', y, hasta el momento, la Ertzaintza ha registrado 18 casos, con un total de 52 billetes analizados.

Ante esta situación, la Ertzaintza ha realizado una serie de recomendaciones a la ciudadanía para detectar este tipo de falsificación. Según ha precisado, todas las falsificaciones llevan impreso un texto en inglés que así lo indica: This is not legal (No es legal) y Movie money (dinero de película).

Además, hay otros elementos "menos evidentes" que también permiten identificar este tipo de falsificación, como, por ejemplo, que todos los billetes de 20 tienen el número de serie MB66688880 y el resto de valores el número de serie MB6666888880. También se puede comprobar si los billetes carecen de la tinta que cambia de color en el anverso del billete.