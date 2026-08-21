La Ertzaintza hará controles en Aste Nagusia para evitar el acceso al recinto de personas con armas y objetos peligrosos

Reunión de la Mesa de Seguridad - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza establecerá en Aste Nagusia de Bilbao puntos de control en el acceso a las zonas de mayor afluencia de personas con el objetivo de "filtrar" el paso de personas que puedan portar armas u objetos peligrosos. Además, se reforzará el número de agentes de paisano, y se implementará la videovigilancia para prevenir agresiones sexistas.

En rueda de prensa celebrada este viernes, la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, y el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, han presentado los operativos municipales de seguridad y limpieza para Aste Nagusia.

Según ha adelantado Arregi, durante la mañana, la Policía Municipal de Bilbao y Ertzaintza han ultimado los detalles del operativo especial de Seguridad para las fiestas, en un encuentro presidido por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.

El operativo especial conjunto y coordinado, que se desplegará por toda la ciudad, se basa en "garantizar la seguridad e incidir en la prevención" de todo tipo de delitos, "con una especial sensibilidad hacia las agresiones machistas y los delitos de odio".

Agentes de Policía Municipal y Ertzaintza, tanto uniformados como de paisano, patrullarán por las principales zonas festivas las 24 horas del día. Se priorizará su presencia en aquellos puntos con mayor concentración de personas. En la pasada edición de Aste Nagusia, se registraron 617 denuncias, el 73,1% por hurtos.

La Ertzaintza establecerá puntos de control en el acceso a estas zonas de gran afluencia de personas, con el objetivo de evitar el paso de vehículos, así como filtrar el acceso de personas que puedan portar algún arma u objeto peligroso.

Las víctimas de un delito de hurto podrá interponer denuncias fuera de comisaría. En estos casos, y en otros de delitos leves de robos o daños cometidos desconocidos, los agentes actuantes, que llevan el acta de denuncia encima, pueden iniciar la tramitación de en el lugar en el que se ha producido el delito. También se podrán interponer este tipo de denuncias en el Servicio Especial de Recogida de Denuncias que se habilitará en la Comisaría del Ayuntamiento.

El dispositivo de seguridad incidirá, asimismo, en la prevención y actuación contra las agresiones sexistas, por lo que se reforzará el número de agentes de paisano en labores preventivas y de actuación inmediata dentro y fuera del recinto festivo, implementando la videovigilancia como medida pasiva y activando, en caso necesario, todos los protocolos interinstitucionales. El año pasado se denunciaron 12 delitos contra la libertad sexual, fundamentalmente por tocamientos.

Arregi ha recordado la existencia de la aplicación móvil SOS Deiak del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco "un sistema que permite a las personas usuarias reportar cualquier incidencia directamente al centro único de emergencias" y que incluye "un apartado específico para pedir ayuda de forma eficaz e inmediata precisamente ante este tipo de agresiones".

La Inspección de Atención y Protección a Víctimas de la Policía Municipal han planificado y diseñado un servicio específico de atención presencial también en la Comisaría del Ayuntamiento en horario de 22.00 a 06.00 horas y ha consolidado el protocolo de coordinación con el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) y el Área de Igualdad, reforzado en estas fechas con personal técnico especializado.

En materia de Seguridad Vial, se reforzarán los controles preventivos de alcoholemia y consumo de drogas. La Policía Municipal ha planificado 34 controles durante las fiestas, mientras la Ertzaintza también ralizará controles en diversos puntos de acceso a Bilbao.

En 2025, se realizaron 384 pruebas de alcohol y 44 pruebas de drogas en los controles con el resultado de 15 pruebas positivas de alcohol y 6 pruebas positivas de drogas. Además, se contabilizaron 57 accidentes de tráfico.

Además, la Policía Municipal pondrá el foco en los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) para garantizar unas fiestas seguras y recordar que "un patinete no es un juguete". "Los patinetes son vehículos a todos los efectos y las personas que los conduzcan están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas", ha señalado. Durante los controles, los agentes comprobarán el cumplimiento de la normativa estatal actualizada y aplicarán las sanciones establecidas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Policía Municipal controlará la venta ambulante ilegal y no estarán permitidos los puestos de venta que no cuenten con la autorización municipal o que supongan una ocupación de las vías de evacuación y comprometan la seguridad ciudadana.

En la edición de 2025, los agentes municipales decomisaron 202 kilos de comida sin ningún tipo de control sanitario, y se realizaron otros 19 decomisos de productos como tabaco, latas de cerveza o pirotecnia.

También se pondrá de nuevo en marcha un Servicio Extraordinario de Objetos Perdidos y Hallazgos, que permanecerá abierto las 24 horas durante toda Aste Nagusia.

La ciudad contará, además, con un dispositivo sanitario que cubrirá las distintas zonas festivas, atenderá emergencias y estará coordinado con cuerpos policiales y el Servicio de Bomberas y Bomberos.

Para el lanzamiento de fuegos artificiales desde Mallona se ha planificado un dispositivo preventivo especial, desde las 21.00 horas, con despliegue en la calle Esperanza; en la confluencia de Sendeja y Esperanza; en la Plaza Venezuela; en la zona de lanzamiento de fuegos y en el campo de baloncesto de Mallona, así entre los puentes del Arenal y Zubizuri.

DISPOSITIVO LIMPIEZA

Kepa Odriozola ha afirmado que, durante los nueve días de Aste Nagusia, el Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha un amplio operativo diario de limpieza y recogida de residuos.

Integrarán el dispositivo unas 620 personas, apoyadas por 120 vehículos y maquinaria diversa. De ese total, hasta 270 personas se incorporan específicamente para dar servicio durante Aste Nagusia.

Tras el lanzamiento del Txupin, este sábado, a partir de las 19.00 horas, una treintena de operarios y doce vehículos trabajarán para limpiar la zona del Arriaga en el menor tiempo posible. Lo mismo ocurrirá tras el Desfile de la Ballena.

El despliegue de limpieza diaria comenzará su actividad en el recinto del Arenal a las 6.00 de la mañana para lograr que este espacio festivo esté en perfectas condiciones para las 11.30 horas. De la misma manera se trabajará con gran rapidez en la Plaza Circular para proceder a la apertura al tráfico lo antes posible.

Durante las noches de concierto en el Parque Europa (de miércoles a jueves), 60 operarios y 14 equipos mecánicos trabajarán tras finalizar las diferentes actuaciones musicales, para acondicionar el parque para la mañana siguiente. Además, dieciséis operarios y cinco equipos mecánicos de jardinería se encargarán del mantenimiento de las zonas verdes.

En las zonas de conciertos se reforzará el dispositivo habitual de recogida de resíduos con la colocación de otros 200 cubos y contenedores de las diferentes fracciones. En el recinto de txosnas se habilitarán 214 contenedores y se instalarán otros 250 contenedores de tamaño medio distribuidos en los diferentes espacios festivos.

Dos embarcaciones se encargarán de la limpieza en la lámina de agua y en las partes bajas de la ribera de la Ría, muelles y escaleras, entre el Puente San Antón y la zona del Museo Marítimo.

Bilbao contará en esta Aste Nagusia con más de 260 baños en vía pública. A la red de cabinas fijas, superior a sesenta unidades, se añadirán los que se instalan a propósito de las fiestas, y se colocarán en todos los recintos festivos módulos de diversos tamaños y formatos.