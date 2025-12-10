La Ertzaintza interviene a aficionados del PSG bengalas, palos y algún cuchillo en la frontera de Irun (Gipuzkoa)

Ertzainas desplegados por el partido Athletic-PSG junto al estadio de San Mamés, en Bilbao - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha intervenido esta mañana a aficionados del PSG bengalas, palos, algún cuchillo y otros objetos potencialmente peligrosos en la frontera de Irun (Gipuzkoa), en el marco del dispositivo desplegado con motivo del partido de Champions League que jugarán a las nueve de esta noche en el estadio de San Mamés el Athletic Club y el equipo parisino, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Hasta las seis menos cuarto de esta tarde, el Departamento vasco de Seguridad no ha comunicado incidente alguno relacionado con este encuentro del fútbol, por el que se han desplazado a la capital vizcaína en torno a 2.500 aficionados franceses.

La Ertzaintza ha desplegado un amplio dispositivo con alrededor de 600 agentes para garantizar la seguridad de todas las personas que esta noche quieran acudir al partido, correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Champions League.

Participan en él agentes prácticamente de todas las unidades (Seguridad Ciudadana, Brigada Móvil, Tráfico, Drones, Unidad Canina). Además, la Ertzaintza trabaja en coordinación y colaboración, en todo momento, con la Policía Municipal.