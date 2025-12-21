La Ertzaintza investiga disparos con arma de fuego efectuados en una zona de ocio de Bolueta, en Bilbao

Archivo - Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza trata de localizar al autor de unos disparos con arma de fuego efectuados durante la madrugada de este domingo cerca de un local de ocio del barrio bilbaíno de Bolueta, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Pasadas las tres de la madrugada de hoy, la Policía autonómica ha sido avisada de unos posibles disparos con arma de fuego realizados en el entorno de un local de ocio nocturno del barrio de Bolueta, en la capital vizcaína.

Varios recursos se han personado inmediatamente en el lugar, pero no se ha localizado al autor de los disparos, aunque sí que se han recogido muestras de un proyectil. La Ertzaintza ha comenzado una investigación con el fin de localizar al autor de estos hechos.