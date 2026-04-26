Ertzaintza y Policía local reforzarán esta semana los controles de alcohol y drogas en las carreteras vascas

Archivo - Un agente de la Ertzaintza realiza un control - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las Policías locales, reforzará los controles preventivos de alcohol y drogas a las personas conductoras desde este próximo lunes, 27 de abril, hasta el 3 de mayo en las carreteras vascas. En la edición del pasado año, se realizaron 1.325 controles en los que se practicaron 9.751 pruebas, de las que 485, el 5% del total, dieron resultado positivo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, este operativo forma parte de un calendario de 33 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, programadas para el 2026.

La Ley de Seguridad Vial (LSV) y el Reglamento General de Circulación (RGC), aseguran que someterse a estos controles es obligatorio para todas las personas conductoras que sean requeridas por parte de la autoridad o sus agentes en un control preventivo. En caso de negarse se les podrá imputar un presunto delito contra la seguridad vial.

El control de alcoholemia incluye dos pruebas de aire espirado entre las que median, al menos, 10 minutos. Una vez aplicados los márgenes de error, si el resultado es inferior a 0,25 miligramos de alcohol por aire espirado, --0,15 para personas conductoras profesionales y aquellas con menos de 2 años de antigüedad en su licencia o permiso de conducción--, el conductor podrá seguir su ruta.

Si el resultado es superior a 0,25 (o 0,15) e inferior a 0,60 miligramos de alcohol por aire espirado, se incurrirá en una infracción administrativa. Si es superior a 0,60, se considerará un delito contra la seguridad vial.

En caso de que los agentes observasen signos evidentes de ingesta de alcohol que afecten a la conducción, procederán a la imputación de un posible delito contra la seguridad vial por conducción bajo los efectos del alcohol.

Si el resultado de la prueba es positivo, a petición de la persona interesada o por orden judicial, se podrá repetir "a efectos de contraste, preferentemente mediante análisis de sangre", salvo que existan causas excepcionales debidamente justificadas, realizado por personal sanitario.

En caso de negativa a realizar la prueba o de que esta dé positivo, se inmovilizará el vehículo, excepto que pueda llevárselo otra persona, tras realizar la prueba y dar negativo.

INFRACCIONES

La infracción por resultado positivo se considera infracción administrativa muy grave y se sanciona con 500 euros y la retirada de cuatro puntos si el resultado es inferior o igual a 0,50 mg/l, y si es superior a 0,50 mg/l e inferior o igual a 0,60 mg/l se sanciona con 1.000 euros y la retirada de seis puntos.

En el caso del control de drogas, el procedimiento es similar "con algunas particularidades". La prueba se realiza a partir de una muestra de saliva y, si da positivo, este se confirmará en un posterior análisis en laboratorio. De confirmarse el positivo, se considerará una infracción muy grave que se sanciona con 1.000 euros y la retirada de seis puntos.