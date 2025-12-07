Ertzaintza y Policía Local de Vitoria identifican a más de cien vehículos en una "quedada masiva" junto al Buesa-Arena

Control de tráfico en las inmediaciones del Buesa Arena en Vitoria-Gasteiz - ERTZAINTZA

BILBAO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo realizado esta pasada noche de manera conjunta por agentes de protección ciudadana de la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz, la Unidad Territorial de Tráfico de Álava de la Ertzaintza (UTTA), y la Policía Local ha concluido con la identificación de 109 vehículos y 124 personas junto a las inmediaciones del Buesa-Arena, con un total de 23 vehículos denunciados, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Pasadas las 21.00 horas de este pasado sábado, agentes de protección ciudadana de la comisría de Vitoria-Gasteiz, junto a agentes de la UTTA y de Policía Local, establecieron un control de tráfico en inmediaciones del pabellón Buesa-Arena al tener conocimiento de una "posible quedada masiva de vehículos a través de redes sociales".

Durante el dispositivo, fueron identificados un total de 109 vehículos y 124 personas. En el marco del dispositivo, 23 vehículos fueron sancionados, 15 de ellos por realizar reformas de importancia, dos por carecer de la ITV en vigor, y seis por neumáticos. Cuatro de estos vehículos quedaron inmovilizados en dependencias de Policía Local mientras que una persona fue propuesta para sanción por infringir la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana por tenencia de sustancias estupefacientes.

A través de Policía Local de Miranda de Ebro, se tuvo conocimiento que una vez finalizado el control de Vitoria-Gasteiz, numerosos vehículos fueron detectados haciendo carreras ilegales en dicha localidad.