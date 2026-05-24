Ertzaintza y policías locales intensifican el control de velocidad de vehículos la próxima semana

Archivo - Control de la Ertzaintza. - ERREDEHIERRO/IREKIA - Archivo

BILBAO 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales de Euskadi, intensificará el control de velocidad de vehículos la próxima semana con una nueva campaña que se llevará del lunes 25 al viernes 29 de mayo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la campaña persigue controlar el cumplimiento de los límites de velocidad con el objetivo de reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria vasca.

Los controles, que serán en todo caso de carácter preventivo, se centrarán en los tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en "puntos donde se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad".

Este operativo forma parte de un calendario de 33 campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas para el 2026.

El pasado año, dentro de las campañas de vigilancia y control de tráfico, la Ertzaintza llevó a cabo 344 controles de velocidad en los que se vigilaron 134.916 vehículos, de los que 17.606 (el 13% del total) fueron denunciados por superar los límites establecidos.

EL 33% DE LAS VÍCTIMAS MORTALES

Según ha recordado la Consejería, el 33% de las personas fallecidas en 2025 en accidente de tráfico en las carreteras de Euskadi perdió la vida en siniestros en los que el principal factor fue la velocidad inadecuada.

Así, ha destacado que "se ha demostrado que la velocidad está directamente relacionada con la lesividad de los accidentes de tráfico", de manera que, "con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente".

Además, ha advertido, "a mayor velocidad mayor será la distancia necesaria para detener el vehículo". Se calcula que, por término medio, si se circula a 120km/h hará falta "una distancia superior a un campo de fútbol para detenerse".