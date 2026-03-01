Ertzaintza y policías locales realizarán una campaña de control de velocidad en las carreteras vascas la próxima semana

Control de velocidad de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintzam en coordinación con las policías locales, llevará a cabo una campaña durante la próxima semana, del 2 al 8 de marzo, para controlar el cumplimiento de los límites de velocidad, con el objetivo de reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en las carreteras vascas.

Los controles serán de carácter preventivo y se centrarán en aquellos tramos de riesgo asociados a la velocidad, así como en los puntos donde se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad, ha detallado el Departamento de Seguridad.

El operativo forma parte del calendario de 33 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas para el 2026. El pasado año la Ertzaintza llevó a cabo 344 controles de velocidad en los que se vigilaron 134.916 vehículos, de los que 17.606 (el 13% del total) fueron denunciados por superar los límites establecidos.

Por otra parte, según las cifras ofrecidas por Seguridad, el 33% de las personas fallecidas en accidente de tráfico en las carreteras de Euskadi en 2025 lo hicieron en accidentes en los que el principal factor fue la velocidad inadecuada.

"Se ha demostrado que la velocidad está directamente relacionada con la lesividad de los accidentes de tráfico. Con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente", ha explicado, para añadir que "a mayor velocidad mayor será la distancia necesaria para detener el vehículo". Se calcula que, por término medio, si se circula a 120 km/h hará falta una distancia superior a un campo de fútbol para detenerse.