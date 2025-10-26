Ertzaintza y policías locales realizarán una campaña para evitar distracciones al volante a partir de este lunes

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y policías locales realizarán un control de vigilancia para evitar distracciones en la conducción desde este lunes hasta el domingo (27 de octubre - 2 de noviembre) en la red viaria vasca.

Según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, esta campaña forma parte del calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte que se vienen desarrollando durante todo el año.

La distracción en la conducción fue una de las principales causas en el 29,54% de los accidentes de tráfico registrados en 2024, por encima, incluso, de la velocidad inadecuada o del consumo de alcohol.

Una de las distracciones más comunes tiene que ver con el uso del teléfono móvil. Llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que se esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos; incluso cuando el vehículo esté detenido en un semáforo o un atasco, ya que se considera que está circulando.

Desde el Gobierno Vasco se recomienda poner el móvil en "modo coche" o "modo avión" y utilizarlo sólo con el vehículo estacionado. Asimismo, es aconsejable manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, nunca durante el viaje.

Los tipos de accidentes más frecuentes por distracciones son la salida de la vía, las colisiones frontales, el choque con el vehículo precedente o el atropello.