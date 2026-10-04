Ertzaintza y policías locales vigilarán las distracciones al volante en una campaña del 5 al 11 de octubre

Archivo - Control tráfico - IREKIA - Archivo

BILBAO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y policías locales llevarán a cabo del lunes al domingo de esta semana una nueva campaña de control enfocada en evitar distracciónes al volante en toda la red viaria vasca, un operativo que forma parte de un Calendario de 33 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas para 2026.

El pasado año, dentro de estas campañas, se realizaron un total de 1.363 controles centrados en la distracción al volante en los que se inspeccionaron 5.734 vehículos, de los cuales 331 (el 5,8% del total) fueron denunciados por haber cometido alguna infracción, han indicado desde Tráfico.

Una de las distracciones más comunes tiene que ver con el uso del teléfono móvil. Llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que se esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos, incluso cuando el vehículo esté detenido en un semáforo o un atasco, ya que se considera que está circulando, han recordado.

La recomendación es poner el móvil en "modo coche" o "modo avión" y utilizarlo sólo con el vehículo estacionado. Asimismo, es aconsejable manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, nunca durante el viaje.

Los tipos de accidentes más frecuentes por distracciones son la salida de la vía, las colisiones frontales, el choque con el vehículo precedente o el atropello.

En 2025, la conducción distraída o desatenta fue una de las principales causas de los accidentes de tráfico, al estar presente en el 35% de los siniestros registrados, por encima, incluso, de la velocidad inadecuada o del consumo de alcohol.