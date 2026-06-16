La Ertzaintza realiza un simulacro de agroterrorismo en Arkaute

Simulacro de la Ertzaintza en Arkaute (Álava) - ERTZAINTZA

VITORIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha llevado a cabo este martes en las instalaciones de la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute un simulacro de agroterrorismo, orientado a evaluar y mejorar la capacidad de respuesta de los diferentes equipos técnico-policiales ante un incidente crítico con posible presencia de riesgo biológico y químico.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el ejercicio ha partido de una intervención policial en un inmueble ante las sospechas de que pudiera albergar una instalación para el procesamiento de sustancias estupefacientes.

Tras la detención simulada en el lugar de tres personas, en el posterior registro los equipos intervinientes han localizado en el interior productos químicos susceptibles de ser utilizados en la fabricación de explosivos, así como un vivero clandestino con plantas, medios y elementos necesarios para su desarrollo.

Ante este hallazgo, el planteamiento inicial de un posible laboratorio de síntesis de drogas ha derivado hacia un escenario más complejo, con indicios de laboratorio biológico y presencia de sustancias químicas. Por este motivo, se ha movilizado a la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza, especializada en actuaciones ante riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos.

A partir de ese momento, el perímetro de seguridad ha sido modificado y se ha instalado un puesto de mando desde donde se han coordinado las actuaciones necesarias para la valoración, control y neutralización del incidente.

La intervención de los efectivos especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos ha permitido confirmar la presencia de un cultivo infectado con Xylella fastidiosa, bacteria responsable de enfermedades con efectos graves en distintas especies agrícolas. En este supuesto, la finalidad del laboratorio agroterrorista simulado habría sido el envenenamiento de viñedos.

RESPUESTA COORDINADA

En la práctica han participado diferentes recursos de la Ertzaintza liderados por la Unidad de Desactivación de Explosivos. Entre ellos, patrullas de Protección Ciudadana de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz, agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Araba, efectivos de las Unidades Canina, de Brigada Móvil y de Intervención, con el apoyo de la Sección de drones de la Unidad de Vigilancia y Rescate, todos coordinados por el Centro de Mando y Control (CMC).

El ejercicio ha contado, asimismo, con la participación y colaboración de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica, RELAB, representantes del ámbito de agricultura y sanidad vegetal, Neiker, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y la Academia Vasca de Policía y Emergencias. También han asistido como observadores el alumnado del curso de agentes de la escala básica de la Euskal Polizia y especialistas de la Academia de la Policía Nacional Francesa.

La Ertzaintza desarrolla de forma periódica acciones formativas teóricas y prácticas con las unidades que pueden verse implicadas en incidentes de estas características. La realización de este tipo de actividades busca poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en un escenario lo más realista posible, reforzando la coordinación entre los equipos intervinientes y mejorando la respuesta policial ante situaciones críticas complejas.

En el ejercicio se ha trabajado, además, la capacidad de análisis y reacción ante un operativo inicialmente planificado para un supuesto concreto que evoluciona hacia otro tipo de incidente, obligando a modificar los protocolos de actuación y la respuesta operativa.

El simulacro se ha prolongado durante alrededor de cuatro horas y ha permitido verificar el correcto funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre las unidades y entidades participantes, así como la eficacia de las acciones técnico-policiales previstas para la neutralización de una emergencia de estas características.