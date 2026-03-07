La Ertzaintza recuerda en un acto a Carlos Díaz Arcocha, superintendente asesinado en Vitoria por ETA en 1985

Acto de recuerdo y ofrenda floral a Carlos Díaz Arcocha - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

VITORIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha realizado este sábado un acto de recuerdo y ofrenda floral a Carlos Díaz Arcocha, superintendente de la Policía vasca asesinado por ETA hace 41 años, en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, junto al monolito que recuerda a los ertzainas fallecidos en atentados terroristas. El acto se ha realizado en todas las Unidades y centros policiales de la Ertzaintza, donde se ha guardado un minuto de silencio.

Al acto han acudido la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa; el director general de la Academia Vasca de Policías y Emergencias, Jon Goikolea; el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda; las Jefaturas de la División de Protección Ciudadana, de la Oficina Central de Inteligencia, de la Territorial de Araba, de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz y de Miñones, así como otros agentes y familia, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha fue el primer ertzaina asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985 en Vitoria-Gasteiz, cuando tenía 52 años de edad, mediante una bomba lapa adosada en los bajos de su automóvil, ha recordado Seguridad.

Un total de 15 agentes de la Ertzaintza fueron asesinados por ETA entre 1985 y 2001: Carlos Díaz Arcocha (1985), Genaro García de Andoain Larrinaga (1986), Juan José Pacheco Cano (1988), Luis Hortelano García (1989), Alfonso Mentxaka Lejona (1991), Joseba Goikoetxea Asla (1993), José Luis González Villanueva (1995), Iñaki Mendiluze Etxeberria (1995), Ramón Doral Trabadelo (1996), José María Aguirre Larraona (1997), Jorge Díez Elorza (2000), Mikel Uribe Aurkia (2001), Iñaki Totorika Vega (2001), Javier Mijangos Martínez de Bujo (2001) y Ana Isabel Arostegui Legarreta (2001).