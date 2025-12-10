La Ertzaintza recuerda a José Luis González e Iñaki Mendiluze, agentes asesinados por ETA en Itsasondo en 1995

Ertzaintza recuerda a José Luis González e Iñaki Mendiluze , agentes asesinados por ETA en Itsasondo en 1995 - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha realizado este miércoles en Beasain (Gipuzkoa) un nuevo acto de reconocimiento, memoria y homenaje a los ertzainas José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluze Etxeberria, cuando se cumplen 30 años de su muerte en atentado terrorista.

Al homenaje han asistido el Jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, acompañando a los familiares asistentes, junto con el Jefe de División de Protección Ciudadana, otros mandos, y compañeros ertzainas.

El acto se ha desarrollado junto al monolito en recuerdo a los ertzainas asesinados por ETA, situado en el exterior de la comisaría de Beasain, donde se ha realizado una ofrenda floral y guardado un minuto de silencio.

Este acto de memoria se ha realizado también este mediodía en todas las unidades y centros policiales de la Ertzaintza, donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de ambos agentes.

Iñaki Mendiluze Etxeberria y José Luis González Villanueva fueron asesinados en la localidad guipuzcoana de Itsasondo, el 10 de diciembre del año 1995, tras recibir varios disparos por la espalda en las cercanías de un caserío de la localidad guipuzcoana.