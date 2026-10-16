La Ertzaintza recuerda a Juan José Pacheco Cano en el 38º aniversario de su asesinado por ETA

Homenaje de la Ertzainza a Juan José Pacheco Cano en el 38º aniversario de su asesinado por ETA - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha realizado este viernes un acto de homenaje en la localidad guipuzcoana de Zumarraga al ertzaina Juan José Pacheco Cano, asesinado hace 38 años por ETA.

Pacheco fue asesinado por ETA el 16 de octubre de 1988 en Legazpi, por la explosión de una bomba trampa colocada en el túnel de Brinkola, en la línea ferroviaria Madrid-Irun.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, al homenaje realizado esta tarde en las dependencias de la Policía Vasca en Zumarraga han asistido el director de la Ertzaintza, Aitor Landa, responsables de diferentes Jefaturas, ertzainas y una representante de la familia.

El jefe de División de Investigación Criminal ha procedido a hacer una lectura en recuerdo de Juan José Pacheco, tras la que se ha realizado una ofrenda floral por parte del director de la Ertzaintza y, para finalizar, se ha guardado un minuto de silencio.

Este acto de memoria se ha llevado a cabo también en todas las unidades y centros policiales de la Ertzaintza donde, a mediodía, se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo.