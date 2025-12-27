La Ertzaintza recuerda que a partir del 1 de enero la baliza V16 es obligatoria en todo el estado, junto con el chaleco

Archivo - Baliza V16 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Tráfico del Gobierno vasco ha recordado que la baliza V16 homologada será obligatoria a partir del 1 de enero del próximo año. Entonces será el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en Euskadi y en el resto del estado, en sustitución a los triángulos de emergencia, mientras que el chaleco reflectante seguirá siendo un elemento obligatorio.

Según ha explicado Tráfico, la baliza cumple una doble función, avisar a otras personas conductoras, mediante una luz intermitente de alta intensidad, sobre la presencia de un vehículo detenido; y comunicar la ubicación del vehículo a los Centros de Gestión de Tráfico correspondientes para su notificación e información en tiempo real.

En el momento de señalizar que nuestro vehículo está inmovilizado en carretera o en el arcén, se debe encender y colocar la baliza en el exterior del vehículo, en el punto más visible posible, sin salir de él, tanto de día como de noche y sea cual sea la condición lumínica.

La resolución del 30 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Tráfico, así como las instrucciones complementarias publicadas con posterioridad, especifican los criterios mínimos que deben cumplir las balizas para ser homologadas, pero cada baliza, partiendo de esos mínimos, tendrá sus propias características técnicas, por lo que dos balizas homologadas pueden tener diferente intensidad lumínica o duración de batería.

Tráfico ha recordado que la sustitución de los triángulos está justificada por motivos de seguridad vial, al considerar que "el hecho de tener que transitar por la calzada o el arcén para montar los triángulos obligaba a una sobreexposición a la persona conductor, e incrementaba, de esa manera, el riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias".

No obstante, el chaleco reflectante sigue siendo obligatorio si, por cualquier motivo, se necesita salir del vehículo en una vía interurbana (por ejemplo, para esperar a la grúa fuera de la calzada o inspeccionar un daño).

No tener la baliza o la no utilización de la misma se considera una infracción leve, que conlleva una sanción de 80 euros. Esta sanción es la misma que se establece actualmente quienes conducen y no llevan o utilizas los triángulos de preseñalización.

SEÑAL DE LA BALIZA

Pese a sus características, la baliza no clasifica el tipo de incidente, por lo que se deberá contactar con los servicios de emergencia a través del número de teléfono de emergencias 112 o, en caso de avería, solicitar la asistencia a los servicios de auxilio en carretera (grúa).

La señal llega a los organismos competentes en materia de tráfico, en el caso de Euskadi, al Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi. Los operadores del centro contrastarán las propuestas de incidencia de las balizas con la información que gestiona en tiempo real SOS Deiak, Ertzaintza, servicios de conservación de carreteras de Diputaciones Forales y medios propios de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco a fin de validarlos o descartarlos, y una vez validada la incidencia, se iniciarán los protocolos pertinentes.

Además, Tráfico ha recordado que existe un intervalo de aproximadamente 100 segundos entre su activación y el momento en que empieza a enviar la señal de localización a los organismos competentes en materia de tráfico, por lo que se podría hacer una prueba corta sin activar ninguna alerta.