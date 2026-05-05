SAN SEBASTIÁN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza registró el pasado año 11.976 victimizaciones de personas de 65 años o más, de ellas 6.312 en Bizkaia, 3.676 en Gipuzkoa y 1.988 en Álava. Más de la mitad de este tipo de victimizaciones se concentran en municipios de más de 50.000 habitantes.

Según los datos del Departamento vasco de Seguridad, en 2025 el mayor número de victimizaciones de personas de 65 años de edad o mayores se ha dado por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, con 10.505 victimizaciones.

Los delitos más comunes han sido los hurtos, 3.335 victimizaciones, y las estafas 3.641 victimizaciones. Además, durante el 2025 la Ertzaintza contabilizó 236 victimizaciones por lesiones, 221 victimizaciones por malos tratos en el ámbito familiar y 216 por amenazas.

Respecto a los primeros meses de 2026, en enero y febrero, la Ertzaintza ha registrado 1.920 victimizaciones de personas de 65 años de edad o mayores.

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico siguen siendo los más comunes en las victimizaciones de personas de más de 65 años, con 668 delitos en total, donde destacan, sobre todo los hurtos, 530 en total, y las estafas, 627 en total en enero y febrero.