Bingen Zupiria - IREKIA

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asegurado que la Ertzaintza sigue "con gran atención" al fenómeno Blocus que, "afortunadamente, todavía no ha llegado a Euskadi", a pesar de "poner patas arriba todo el sistema de seguridad" vasco durante el pasado fin de semana por convocatorias en redes "sin que haya sucedido nada".

Zupiria ha mostrado su preocupación por estas convocatorias virtuales durante su comparecencia en el Parlamento Vasco, para dar cuenta de los presupuestos de su departamento de cara al año que viene.

El consejero de Seguridad ha querido hacer referencia a la convocatoria de estos eventos virtuales "que no sucedieron en la realidad", supuestamente provocados por una persona de "ideología fascista".

"No sé cuántas personas iban a venir a romperlo todo con un aviso virtual o digital, que ha puesto patas arriba todo el sistema de seguridad y nuestra percepción sobre la realidad que ha obligado a la Ertzaintza a organizar dispositivos de gran tamaño, a los comercios a cerrar y ha generado miedo en ciudadanos y comerciantes, y esto ha pasado sin que haya sucedido nada", ha remarcado.

A su juicio, estas convocatorias virtuales "tiene también relación con esas sensaciones de seguridad que vamos a tener en el futuro y también las percepciones que vamos a tener".

INVESTIGACIONES

Tras resaltar que, "afortunadamente no hemos tenido Blocus todavía en Euskadi", ha señalado que el departamento está siguiendo "con gran atención las investigaciones que se están haciendo en otros lugares, como Barcelona, donde "se dejaron arrastrar por unas convocatorias cuya finalidad era vandalizar, enfrentarse a la policía y saquear comercios", con "una violencia que muchos de ellos parecían vivir como un divertimento".

Por ello y porque "quizá este es el nuevo suceso al que nos enfrentamos", la policía autonómica vasca "tendrá que seguir con gran con gran atención" al fenómeno Blocus.

"Ante la incertidumbre sobre la seguridad, un servicio público de seguridad no puede mirar hacia otro lado. Por lo tanto, antes que nada, mi solidaridad con el comercio y la ciudadanía de Euskadi que la semana pasada han visto troncada su tranquilidad por incidentes y amenazas que son injustificables", ha trasladado.