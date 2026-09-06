La Ertzaintza vigilará del 7 al 11 de septiembre los camiones con mercancías peligrosas en el marco de una campaña

Campaña de vigilancia de la Ertzaintza - SEGURIDAD

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza reforzará entre los días 7 y 11 de septiembre la vigilancia y el control de los camiones que transportan mercancías peligrosas por las carreteras de Euskadi, dentro de una campaña que forma parte del canlendario de 33 campañas de vigilancia y control de tráfico programadas para 2026 y basada esta en el acuerdo internacional ADR que regula este tipo de transporte.

Durante las inspecciones se revisará, entre otras cuestiones, la documentación que deben llevar a bordo los vehículos, el uso de placas y señalización naranja, los medios de extinción de incendios, el equipamiento y los equipos de protección individual exigidos para este tipo de mercancías, ha informado el Departamento de Seguridad.

Se comprobará también el cumplimiento de los tiempos de conducción y los periodos de descanso establecidos, así como el correcto funcionamiento de los tacógrafos. Además, se vigilará que estos dispositivos no hayan sido manipulados para falsear los registros y eludir los controles policiales.

La Ertzaintza ha destacado la importancia de estos controles preventivos debido a las graves consecuencias que puede tener un siniestro en el que estén implicados camiones, especialmente cuando transportan mercancías peligrosas.

El objetivo de la campaña es prevenir conductas de riesgo y mejorar la seguridad en la red viaria vasca mediante una vigilancia específica de este tipo de vehículos y del cumplimiento de la normativa que regula su circulación, ha indicado.