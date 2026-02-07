Esan califica de "inaceptable" el retraso en la OPE de la Ertzaintza, "un desprecio hacia la juventud vasca"

Publicado: sábado, 7 febrero 2026 14:01
BILBAO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de la Ertzaintza Esan ha calificado de "desorganización inaceptable" el retraso de una hora y cuarto en la OPE de la Ertzaintza de este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), debido a la asistencia del 86% de los inscritos, cuando suele rondar el 70%, y lo considera un "un desprecio hacia la juventud vasca".

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que el retraso en la prueba se debe a una "grave falta de planificación y organización" y considera que la asistencia de más de 3.000 personas, el 86% de las inscritas, era "un dato perfectamente previsible".

"Esta situación supone un desprecio hacia la juventud vasca, que ha demostrado de forma masiva su interés por acceder a la Ertzaintza", ha asegurado, para añadir que dicha "desorganización" genera "nerviosismo, incertidumbre y desconfianza en un proceso selectivo que debería ser ejemplar y respetuoso con quienes se juegan su futuro profesional".

Así, ha pedido "rigor, respeto y planificación", así como que "la gestión de las OPE esté a la altura de la institución y del interés mostrado por la juventud vasca".

