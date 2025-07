Esan critica el intento de criminalización de la Ertzaintza por los que "callaron ante las bombas y el tiro en la nuca"

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Esan ha insistido en criticar "el intento de criminalización" de la Ertzaintza por "quienes callaron ante las bombas y el tiro en la nuca", y ha advertido a EH Bildu y Sortu que "no tolerarán ni una sola acusación más sin respuesta", ni permitirán "que se señale ni a un solo ertzaina más".

Esta central sindical ha realizado estas declaraciones después de que aparecieran ayer unas pintadas en el frontón de Hernani (Gipuzkoa) en las que llamaban "zipaios" y "txakurras" a la Policía vasca, arremetían contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y les amenazaban de muerte, al hablar de "tiro en la boca", "exterminio" o "mejor muertos".

Esan, en un comunicado, ha calificado de "miserables" las declaraciones realizadas por EH Bildu, Sortu y sus dirigentes, que han puesto en cuestión que la Ertzaintza sea "democrática" y han calificado de "inaceptables y desproporcionadas" sus actuaciones ante episodios violentos registrados en las últimas semanas en varios municipios de Euskadi.

A su juicio, "constituyen un ataque directo" a la Policía Vasca y un "intento deliberado de criminalizar a toda una institución al servicio del pueblo vasco". "Resulta repugnante que quienes durante décadas justificaron y ampararon la violencia, quienes miraron hacia otro lado cuando nuestros compañeros eran asesinados, mutilados o amenazados, pretendan ahora erigirse en guardianes de la democracia", ha aseverado.

Por ello, ha asegurado que "no tienen legitimidad ni autoridad moral". "La Ertzaintza no necesita la aprobación de quienes siempre la despreciaron. Somos una policía del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", ha añadido.

Para el sindicato de la Ertzaintza, la izquierda abertzale intenta "generar odio, reactivar a sectores ultras y violentos, y esconder la absoluta incapacidad de su partido para gestionar lo público, para defender a los trabajadores, o para ofrecer un proyecto político mínimamente coherente".

"No vamos a permitir que se señale ni a un solo ertzaina más. No vamos a permitir que se utilice a la Euskal Polizia como chivo expiatorio de las frustraciones de quienes no saben gobernar ni convivir. No vamos a tolerar que nadie, y menos quienes callaron ante las bombas y tiros en la nuca, nos acuse de lo que jamás fuimos. Si Bildu y Sortu piensan que van a hacernos retroceder, están profundamente equivocados. No vamos a dar ni un paso atrás", ha avisado.

Por último, ha indicado que seguirán "defendiendo con uñas y dientes la dignidad de la Euskal Polizia, la memoria de quienes dieron su vida por este país", y el derecho de los ertzainas "a servir sin ser señalados". "Basta ya de hipocresía. Basta ya de cobardía política", ha concluido.