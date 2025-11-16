Las escaleras del Aquarium de San Sebastián permanecerán cerradas este lunes por el mantenimiento del ascensor

SAN SEBASTIÁN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las escaleras del Aquarium de San Sebastián permanecerán cerradas este próximo lunes, 16 de noviembre, por el mantenimiento del ascensor, concretamente para proceder al cambio de un cristal exterior.

La intervención se realizará desde el exterior, mediante plataforma elevadora y, por motivos de seguridad, se cerrarán las escaleras que conectan la plaza Carlos Blasco de Imaz con el Puerto.

El acceso alternativo será por el Paseo de los Curas de Urgull. Se han colocado carteles informativos sobre el cierre de la escalera y la parada temporal del ascensor.

Además, a partir del 1 de diciembre se llevará a cabo una parada técnica de aproximadamente tres semanas, que permitirá realizar una serie de trabajos de mantenimiento y mejora.

Todos los trabajos han sido programados para finalizar antes de Santo Tomás y de las fiestas navideñas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del ascensor en esas fechas de gran afluencia. La inversión total asciende a casi 25.000 euros.

Según ha manifestado el Ayuntamiento, el ascensor del Aquarium es "un elemento clave para la movilidad en la zona del Puerto". "Con estas actuaciones buscamos garantizar que siga siendo seguro y cómodo para todas las personas usuarias. Son trabajos de mantenimiento necesarios que nos permitirán tener la instalación en perfecto estado de cara a las próximas fechas festivas", ha afirmado.