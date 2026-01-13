La escritora Toti Martínez de Lezea ofrecerá una charla este viernes en la Casa de las Mujeres de Irun

Archivo - Imagen de la escritora, Toti Martínez de Lezea. - Ayuntamiento de Bilbao - Archivo

SAN SEBASTIÁN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Irun y la Asociación Casa de las Mujeres de Irun (ACMI), en el marco del convenio de cogestión, han organizado una charla con la escritora Toti Martínez de Lezea para este próximo viernes, a las 18.30 horas en la Casa de las Mujeres. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Según han señalado desde el Consistorio irundarra, Toti Martínez de Lezea es una escritora referente de la novela histórica. En este encuentro se centrará en algunos de sus libros vinculados con el feminismo y la representación de la mujer en la literatura.

A lo largo de la sesión, compartirá también cómo ha sido su experiencia como mujer en el mundo literario, "abordando las oportunidades, los desafíos y las dificultades encontradas a lo largo de su trayectoria, así como anécdotas vividas en el sector". Tras la charla, el público asistente tendrá la oportunidad de compartir sus reflexiones y preguntas con la autora.

El programa 'Diálogos Feministas' es un espacio que pretende generar un encuentro mensual para que las mujeres "conozcan y reflexionen juntas sobre distintas realidades que les afectan", partiendo de una temática o formato distinto cada vez.