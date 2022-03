Los escritores Miren Agur Meabe y Theodor Kallifatides, Premio de honor BBK Gutun Zuria Bilbao en su primera edición

El Festival Internacional de las Letras 2022 se celebrará del 28 de marzo al 2 de abril

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, celebrará del 28 de marzo al 2 de abril una nueva edición de Gutun Zuria Bilbao. Festival Internacional de las Letras, que, como novedad, otorgará por primera vez el Premio de honor BBK Gutun Zuria Bilbao a la literatura vasca e internacional, en esta ocasión a la escritora Miren Agur Meabe y al escritor griego Theodor Kallifatides.

BBK y Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao otorgarán por primera vez el Premio de honor BBK Gutun Zuria Bilbao, que cada distinguirá la labor creativa de agentes esenciales de la literatura vasca e internacional mediante el reconocimiento a una trayectoria, obra específica o proyecto cultural relevante.

El premio BBK Gutun Zuria Bilbao, en forma de makila de honor, recaerá este año en Miren Agur Meabe y Theodor Kallifatides. El premio ofrecerá, así mismo, a las personas galardonadas una carta blanca que simbolizará un proyecto de su interés para la próxima edición.

Con este reconocimiento, la relación entre BBK y Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao da "un paso más" y ambas entidades comparten "la misión inclusiva, participativa y crítica de la cultura, la literatura, la ciudad y la sociedad", han destacado en un comunicado.

La directora de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola, ha señalado que están "felices de dar un paso más en el apoyo a un festival que es un lugar de encuentro de referencia para la literatura y que está contribuyendo a situar Bizkaia como polo de atracción de talento para el sector cultural".

"Un ámbito que no solo es un activo de cohesión social, sino también un agente de actividad económica. Y todo ello sin olvidar la importancia de citas como esta para acercar la literatura a la sociedad y así fomentar el interés por la lectura, siempre tan necesaria para disfrutar y reflexionar", ha añadido.

Como complemento a este premio y en futuras ediciones, BBK junto a la Cámara de Libro otorgará un accésit para la traducción a euskera de una obra internacional de un reconocido autor de prestigio en la próxima edición y su difusión entre el público escolar.

Los galardones se entregarán en un acto el 29 de marzo en el marco de Gutun Zuria Bilbao por parte de Gorka Martínez, director general de BBK, y del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

PREMIADOS

Miren Agur Meabe (Lekeitio, 1962), escritora y traductora literaria, tanto para el público adulto como infantil y juvenil, ha versionado al euskera a la poeta iraní Forough Farrokhzad o a la novelista ruandesa Skolastique Mukasonga, entre otras.

Ha recibido el Premio de la Crítica por los poemarios "Azalaren kodea" y "Bitsa eskuetan", así como el Premio Euskadi de Literatura Juvenil en tres ocasiones por "Itsaslabarreko etxea", "Urtebete itsasargian" y "Errepidea".

En 2020 publicó el poemario "Nola gorde errautsa kolkoan", Premio Nacional de Poesía de España y ha ganados dos veces el premio de traducción infantil y juvenil "Vitoria-Gazteiz".

Theodor Kallifatides (Grecia, 1938), escritor sueco-griego de ficción, ensayo y poesía, ha publicado más de cuarenta libros traducidos a varios idiomas. Ha traducido del sueco al griego a grandes autores como Ingmar Bergman y August Strindberg, así como del griego al sueco a Giannis Ritsos o Mikis Theodorakis.

Ha recibido numerosos premios por su trabajo tanto en Grecia como en Suecia, país en el que reside actualmente, como el Premio Nacional griego de Literatura Testimonial por "Lo pasado no es un sueño". Entre sus últimas publicaciones destaca "Otra vida por vivir" (Premio Cálamo Extraordinario 2019); "Madres e hijos", "Lo pasado no es un sueño" y "Timandra".

GUTUN ZURIA BILBAO 2022

Gutun Zuria Bilbao 2022 se celebrará del 28 de marzo al 2 de abril bajo el título "Itzuliz usu mundua / Todo mundo es traducción / Lost and Found in Translation", inspirado en el ensayo "Itzuliz usu begiak" del escritor Anjel Lertxundi, y, tal y como dice Iván de la Nuez, asesor del Festival, mirará "a un mundo en constante traducción: de experiencias, de culturas, de territorios artísticos, de géneros, de lenguas y lenguajes, de identidades, de cuerpos. No solo, por tanto, mira a la traducción como un fenómeno literario, sino como una forma de estar en el mundo para cambiarlo".

El Festival programa este año más de una treintena de propuestas que abren debates y reflexiones en torno a la palabra para abordar, desde ámbitos como la filosofía o la historia, cuestiones como los vínculos entre culturas y sensibilidades; el papel de las lenguas maternas; la relación entre traducción y escritura; los límites de los géneros literarios; los puentes entres orillas del Atlántico; o el papel de las y los traductores.