La Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Sestao acogerá el próximo año un espacio formativo para las empresas

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La antigua escuela de aprendices de Altos Hornos de Sestao (Bizkaia) acogerá en 2026 un espacio formativo para las empresas, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia con el apoyo del Centro de Formación Somorrostro. Además, el Clúster de la Construcción del País Vasco, BUILD.INN, ha presentado una propuesta para impulsar en este antiguo edificio un laboratorio donde se prueben soluciones innovadoras para el sector de la construcción industrializada.

El Ayuntamiento de Sestao ha puesto en marcha este año una iniciativa denominada Sestao IND>>hartu con el fin de mejorar la competitividad de las empresas situadas en la zona norte industrial, donde se encuentran asentadas compañías de una gran relevancia como ArcelorMittal, VGP, Euskal Forging, ITP-Aero, Gescrap, Vicinay Cadenas, TXT, Carreras, Lantegi Batuak y el Hotel Naval Sestao.

Según ha destacado el consitorio, la implementación de este programa ha supuesto un cambio de paradigma en la forma que tiene el Ayuntamiento de relacionarse con el tejido económico del municipio, ya que, por primera vez, el consistorio se ha acercado a las empresas para conocer de primera mano sus necesidades y opiniones sobre el polígono industrial donde están asentadas. Además, ha sondeado el interés de las empresas para impulsar varios proyectos de manera conjunta.

El objetivo final de esta iniciativa, en la que también están implicadas el Behargintza, la sociedad pública Sestao Berri y la propia Diputación Foral de Bizkaia, es crear "un polo de innovación en la zona norte industrial que devuelva la pujanza económica al municipio", ha remarcado el ayuntamiento.

Para llevar a cabo este proyecto, Sestao quiere aprovechar "una serie de fortalezas que hay ahora mismo", una de ellas que la planta de ArcelorMittal es "una referencia en su sector debido a sus bajas emisiones", ha apuntado el ayuntamiento, para señalar que otro "punto fuerte" son los 300.000 metros cuadrados de terreno que hay en el antiguo astillero de La Naval y que se van a recuperar para posibilitar la implantación de nuevas empresas.

A ello, ha apuntado el consistorio, se suma un tercer factor como es la antigua Escuela de Aprendices que "puede albergar actividades de apoyo a este polígono industrial".

En la actualidad trabajan en este espacio alrededor de 600 personas, pero está previsto que esta cifra se incremente en los próximos años a medida que se vayan instalando nuevas empresas en los antiguos terrenos de La Naval, actualmente propiedad de VGP.

Después de varios meses de gestión, este martes se ha celebrado en las oficinas del Behargintza la tercera jornada del programa Sestao IND>>hartu, donde se han presentado las conclusiones del trabajo que se ha venido desarrollado con las empresas en los últimos meses.

Según ha trasladado el consistorio, las empresas han mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Sestao por reunirlas a todas en torno a una mesa de trabajo, ya que, "a pesar de su cercanía, nunca ha existido relación entre ellas".

Por ello, en primer lugar la consultora LKS ha visto la necesidad abordar la creación de una asociación donde estén representadas las administraciones públicas y las empresas. Este órgano se encargaría de gestionar el día a día del polígono industrial y buscaría soluciones a los problemas que se han detectado de falta de potencia eléctrica, accesibilidad, movilidad interna y demás cuestiones que lastran la competitividad de las empresas.

Próximamente se celebrarán reuniones con parques empresariales de las comarcas de Txorierri y Meatzaldea para aprender de su experiencia y ver cómo se puede materializar este proyecto.

Asimismo, aprovechando que Sestao se encuentra inmerso ahora mismo en la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, también se abordarán las cuestiones que preocupan a las empresas en el planeamiento urbanístico.

Otra cuestión que ha salido a la luz en estas entrevistas son los problemas que tienen las empresas para encontrar mano de obra cualificada. Está previsto que la industria manufacturera necesite realizar cerca de 50.000 contrataciones hasta el año 2030 debido al gran volumen de jubilaciones que se van a producir, la mitad de ellas localizadas en Bizkaia, ha apuntado el ayuntamiento.

CENTRO DE FORMACIÓN

Dado que los centros de formación reglados carecen de capacidad para formar a tanta gente, el Centro de Formación Somorrostro ha presentado un proyecto para organizar formación a la carta en la Escuela de Aprendices atendiendo las necesidades específicas de las empresas. Este proyecto se va a trabajar a lo largo del año 2026 gracias a una aportación económica de 500.000 euros que la Diputación Foral de Bizkaia ha recogido en su presupuesto para acondicionar un espacio de 600 metros cuadrados aproximadamente.

El Clúster de la Construcción del País Vasco, BUILD.INN, ha presentado una propuesta para impulsar en la Escuela de Aprendices un laboratorio donde se prueben soluciones innovadoras para el sector de la construcción industrializada, que se va a continuar analizando con más detalle.

Finalmente, el centro de investigación Tecnalia ha explicado la importancia de poner en marcha estrategias conjuntas de trabajo entre las administraciones públicas y las empresas de la pastilla industrial para avanzar en las políticas de descarbonización.

Este proyecto se seguirá estudiando a lo largo de los próximos meses para ver de qué manera se puede articular la creación de un espacio en la Escuela de Aprendices para el acompañamiento a las empresas, no solo de la pastilla industrial sino de la comarca, en sus planes y procesos de descarbonización.

Dado que ArcelorMittal lleva este trabajo muy avanzado, su experiencia se podría tomar como referencia y aprovechar esa sinergia para aplicarla en el resto de compañías, ha valorado el consistorio.