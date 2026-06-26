La Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz homenajeará a la alfarera Blanka Gómez de Segura

VITORIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz acogerá la próxima semana cinco sesiones que sumarán 40 horas de torno, en homenaje a los 40 años de dedicación a la alfarería de la artesana Blanka Gómez de Segura, maestra alfarera y directora del Museo de Ollerías.

Con las piezas que se produzcan en esas 40 horas, se creará un mural colaborativo que se colocará en Legutio, localidad cercana a Elosu, en la que se encuentra este museo, según ha informado la Escuela de Artes y Oficios en un comunicado.

A lo largo de cinco días, y en horario de mañana y tarde (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas), el paraninfo de la Escuela se convertirá en un enorme taller de alfarería al que está invitada toda la ciudadanía.

Después de estas 40 horas de torno, las piezas que se creen pasarán a las diferentes fases de producción a lo largo del verano: secado, primera cocción, esmaltado y segunda cocción. Una vez pasadas estas fases, se diseñará un mural como homenaje permanente a Blanka en Legutio y que será inaugurado el próximo 8 de octubre.