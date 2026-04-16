ESK lamenta que la reunión de Tubos Reunidos haya sido "infructuosa" por la "falta de transparencia" del Gobierno Vasco

Archivo - Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración, frente a la sede del Gobierno Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

ESK ha lamentado que la nueva reunión celebrada este jueves para abordar la situación de Tubos Reunidos haya sido "infructuosa" por la "falta de transparencia" del Gobierno vasco, al que ha pedido un posicionamiento "mucho más valiente, firme y comprometido con la defensa del empleo y de la industria".

En un comunicado, ESK ha valorado la reunión que miembros de los comités de empresa de Tubos Reunidos de las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) ha mantenido este jueves con representantes del Departamento de Industria del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales de Álava y de Bizkaia y el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, para abordar la situación de la empresa tras el ERE presentado por la compañía.

El sindicato ha lamentado que, después de la "decepcionante" reunión mantenida la semana pasada con el Departamento de Trabajo, este jueves se han vuelto a encontrar "con más silencios que respuestas a las preguntas planteadas por los representantes de los trabajadores".

Según ha explicado, a lo largo de la reunión se ha cuestionado al viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta, por las gestiones hechas por el Gobierno Vasco durante estas últimas semanas tanto ante la SEPI, como ante la dirección de la empresa o ante la posibilidad de nuevos inversores.

Ante estas cuestiones, ha lamentado, "no ha dado ninguna respuesta clara y, por contra, sí ha mantenido numerosos silencios, dando a entender su nula voluntad de solucionar las incertidumbres de la plantilla".

ESK ha indicado que, ante esta situación, el comité le ha solicitado que, "si no tiene respuestas, haga de intermediación para lograr una reunión entre la SEPI y la parte social, para poder obtener, de una vez por todas, la información de la situación de la deuda de la SEPI y de las posibilidades de reestructuración de la misma". "El Gobierno Vasco ha adquirido ese compromiso, esperemos que no quede sólo en palabras", ha dicho.

Por otro lado, ha explicado que, en otro momento de la reunión, el viceconsejero "ha reconocido y afirmado, que tras la publicación de la auditoría de las cuentas de la empresa, el problema de la empresa es el exceso de deuda y la necesidad de reestructuración de la misma".

En ese sentido, los representantes sindicales comité han manifestado, que, "si eso es así, queda demostrado lo mantenido por los sindicatos desde el principio, que el ERE, y todo lo que conlleva, no es ninguna solución a los problemas de la empresa".

"NO SOLUCIONA PROBLEMAS"

Por lo tanto, los sindicatos han exigido al Gobierno Vasco que "diga públicamente que el ERE no soluciona los problemas generados por una nefasta gestión de esta dirección durante muchos años".

Desde ESK han vuelto a exigir al Gobierno Vasco "transparencia y que diga claramente a los sindicatos y a los trabajadores cuáles han sido sus gestiones durante estas semanas y cuál es la situación actual de todas las reuniones que ha mantenido con los distintos agentes".

"No se puede seguir tolerando que una dirección empresarial, que ha malgastado millones de dinero público, actúe con total impunidad y no asuma su total responsabilidad sobre la situación actual, habiendo priorizado el pago de remuneraciones, indemnizaciones y bonificaciones variables, sobre el pago de la deuda", ha advertido.

ESK ha considerado "imprescindible" un posicionamiento "mucho más valiente, firme y comprometido con la defensa del empleo y de la industria por parte del Gobierno Vasco".