ESK pide a instituciones vascas y a Sepi actuar urgentemente en Tubos ante el riesgo de pérdida de empleos y viabilidad

Trabajadores de Tubos Reunidos durante una reciente concentración - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

ESK ha pedido a las instituciones vascas y a la Sepi "actuar urgentemente" en Tubos Reunidos ante "el riesgo de pérdida de empleos y viabilidad" de la compañía. Tras las reuniones de empresa con los comités de empresa de las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), la central ha acusado a la dirección de volver a "buscar excusas" para "no dar a la parte social información precisa y concisa".

Según ESK, durante las reuniones mantenidas con los comités de empresa para informar a los representantes de los trabajadores de la declaración del concurso de acreedores voluntario en la compañía, la dirección de Tubos Reunidos no ha ofrecido más datos de los que ya se conocían con anterioridad "por lo aparecido en prensa".

El sindicato ha expresado su convicción de que la dirección "una vez más, ha buscado excusas para no dar a la parte social una información precisa y concisa". Ha recordado que, desde la finalización del periodo de consultas del ERE, el comité empresa de la planta alavesa de Amurrio ha solicitado reuniones con la dirección con "el silencio como respuesta".

También ha apuntado que la parte social ha pedido información vinculada a la presentación del concurso y la compañía ha respondido que estudiará la solicitud, aunque ha contestado "únicamente" al punto referido a la suspensión del ERE.

En opinión de ESK, en su respuesta, Tubos Reunidos "ha dejado bien claro" que su intención es "únicamente suspender los despidos, hasta la entrada del administrador concursal, en ningún caso retirarlos". "Este hecho vuelve a mostrar la nula voluntad de la empresa por desatascar el conflicto", ha lamentado.

ESK mantiene que Tubos Reunidos "tiene futuro con acería, con logística y sin despidos" y la solicitud del concurso, solo demuestra, "que la grave situación de la empresa deriva de una nefasta gestión".

"Es un nuevo intento de que las arcas públicas salden el agujero que ha generado BBVA, para hacer potable la empresa cara a posibles inversores, mientras ellos salen en desbandada, con los billetes en los bolsillos", ha criticado.

LLAMAMIENTO A LAS INSTITUCIONES

Por último, ha exigido a las instituciones vascas y a la Sepi que actúen "de manera urgente", ante "el riesgo de pérdida de puestos de trabajo y viabilidad" a los que la dirección "está abocando".

Asimismo, ha reclamado "responsabilidades a aquellos acreedores, que solo con asumir las condiciones de sus préstamos, recuperando deuda adquiriendo acciones, podrían dar una solución rápida al problema de la deuda". "Para llevarse dinero, ninguno puso pegas", ha señalado.