El espacio de información para las personas mayores, BIZAN info, atiende a 8.000 personas en tres años

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VITORIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espacio de información y orientación para las personas mayores y su entorno, BIZAN info, ha atendido en tres años a 8.000 personas tanto a mayores y familiares, como profesionales, según ha informado este martes el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado.

El servicio, puesto en marcha en 2023 por el Departamento de Políticas Sociales del Consistorio, ha promovido espacios de encuentro entre personas mayores y de otras edades.

"La trayectoria de BIZAN info refuerza el compromiso del Ayuntamiento con las personas mayores, su bienestar y el cumplimiento de sus proyectos de vida, siempre a través de la cooperación con diversos agentes sociales, asociaciones y, por supuesto, las mismas personas mayores de Vitoria-Gasteiz", ha afirmado el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero.

Por el momento, BIZAN info ha creado el grupo "Xuxurlak", un espacio de encuentro para personas LGTBIQ+ mayores de 55 años, a través del cual se ofrece a las personas mayores del colectivo un espacio de reconocimiento, reflexión y reivindicación.

Para las personas que acaban de jubilarse o están cerca de hacerlo, el espacio ha ofrecido encuentros para afrontar de forma positiva esta etapa, al tiempo que fomentan la creación de comunidad y nuevas redes de apoyo.

Asimismo, ha impulsado actividades para practicar idiomas como un seminario de marcha nórdica en inglés o un club de lectura, y a su vez, ha mantenido el impulso del euskera, mediante iniciativas como Euskaraz goxo-goxo, la participación en la Korrika Cultural, visitas guiadas y sesiones de cuentacuentos.

Otra de sus iniciativas es el Panel de quedadas, donde se reciben solicitudes y ofertas para conocer a personas con intereses comunes; y los seminarios tecnológicos 'Yo Conecto', en colaboración con la Fundación Cibervolutarios para romper la brecha digital en personas mayores.