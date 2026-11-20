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SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un espectáculo con mil drones en la bahía de La Concha dará inicio, el viernes 4 de diciembre, a la Navidad en Donostia-San Sebastián. La Campaña, organizada por el Ayuntamiento a través de Fomento de San Sebastián, se prolongará hasta el 6 de enero y llenará la ciudad de "luz, música, actividades y propuestas para disfrutar y compartir en familia".

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, la edil donostiarra de Economía y Empleo local, Ane Oyarbide, ha explicado la Campaña de Navidad de este año "inspirada en los valores de calidad, solidaridad, sostenibilidad e innovación".

Según ha informado, el espectáculo inicial, con mil drones, tendrá lugar el viernes 4 de diciembre a las siete y media de la tarde en la bahía de La Concha y correrá de la mano de la empresa francesa Allumee. "Este espectáculo conectará la identidad de la ciudad con las emociones y experiencias compartidas en el último año, hasta alcanzar el corazón de San Sebastián, donde la luz se transformará en ilusión, tradición y celebración", ha destacado.

Tras la cuenta atrás, se dará paso al encendido de la Navidad desde la terraza del Ayuntamiento y la inauguración continuará en el bosque luminoso de Alderdi Eder con personajes lumínicos que pasearán entre las personas asistentes. Oyarbide ha explicado que el lugar "más adecuado" para ver el espectáculo de drones será la barandilla de La Concha, desde el Náutico hasta los relojes, y la playa con marea baja.

Además, ha recomendado "planificar los desplazamientos con antelación y priorizar el transporte público". En este sentido, ha recordado que ya estará en marcha la nueva estación Centro-La Concha de Euskotren es la más cercana, con accesos por Xabier Zubiri (Hotel Londres), calle Loiola y calle Easo y Dbus habilitará servicios especiales, que podrán ser consultados en sus canales oficiales, igual que Lurraldebus.

Por otro lado, se habilitará un espacio reservado para personas con movilidad reducida en la terraza de Alderdi Eder, con posibilidad de acudir con una persona acompañante. El acceso, hasta completar aforo, se realizará por la parte trasera de Ijentea, entre las 18.30 y las 19.00 horas. Al finalizar el espectáculo, también se recomienda utilizar los servicios especiales de transporte público.

ILUMINACIÓN

Ane Oyarbide ha señalado que la celebración se extenderá también a otros espacios de la ciudad, "con espectáculos visuales simultáneos en diferentes puntos como la Bola de Navidad del Kursaal, el escenario de Ramón María Labayen o el paseo del Urumea, en diferentes puntos del Mercado de Navidad".

En cuanto a la iluminación navideña de este año, contará con "más de medio millar de elementos luminosos distribuidos en un centenar de calles". La decoración combinará arcos, motivos en farolas, árboles iluminados, estructuras tridimensionales y cielos luminosos, configurando una ambientación navideña que busca integrar la luz en el paisaje urbano.

En total, se instalarán 168 arcos luminosos, 181 farolas decoradas, 223 árboles iluminados y cinco elementos de suelo. Alderdi Eder contará con sus tamarices, pérgolas, palmeras y parterres, además de su tradicional pino de 18 metros iluminados. También se iluminarán las fachadas del Hotel María Cristina, el Ayuntamiento, la Biblioteca Central, el Teatro Victoria Eugenia y el Mercado de Bretxa.

El Boulevard y la plaza Ramón María Labayen volverán a lucir sus bolas luminosas en los árboles, mientras que la Parte Vieja contará con un motivo común en todas sus calles para reforzar la unidad visual del conjunto. Como novedad, ha destacado "un nuevo arco con motivos diferenciados en la calle Urbieta" y la iluminación navideña del puente Santa Catalina, "creando un itinerario luminoso que conectará los mercados del paseo de Francia y la plaza Ramón María Labayen".

Se volverá a colocar, por otro lado, la Bola de Navidad, situada en la avenida de la Zurriola junto al acceso al aparcamiento del Kursaal. Además, habrá tres espacios feriales y ya está funcionando la noria de 32 metros de altura, situada en el paseo de La Concha, abierta hasta el 21 de enero.

DESCENSO EN TRINEO

Oyarbide ha destacado también que el Mercado del paseo de Francia, que recupera el tradicional descenso en trineo y "estará especialmente ambientado para reforzar la experiencia de las familias".

Por su parte, la plaza Cervantes estrenará un árbol de bolas, una propuesta ferial en la que los y las más pequeñas podrán subirse a bolas decoradas con motivos navideños. La instalación se completará con dos casetas que ofrecerán productos típicos de estas fechas.

A estas propuestas se sumarán diferentes espectáculos familiares que recorrerán los principales espacios navideños, desde el bosque iluminado de Alderdi Eder hasta la Bola de la Zurriola y las distintas zonas del mercado.

MERCADO NAVIDEÑO

En cuanto al Mercado de Navidad, se distribuirá entre la plaza Ramón María Labayen y el paseo de Francia, con un total de 67 casetas: 30 en Ramón María Labayen, diez de ellas destinadas al mercado gastro con productos típicos locales, y 37 en el paseo de Francia.

El espacio contará con iluminación LED, contenedores para la gestión de residuos y electricidad de origen renovable, incorporando criterios de sostenibilidad a una propuesta que busca combinar comercio, gastronomía y ambiente navideño.

También contará con diferentes iniciativas de apoyo a asociaciones locales y colectivos de la ciudad como los paseos en triciclo para personas mayores, en colaboración con Bizikletaz Adinik Ez, así como diferentes acciones vinculadas al Día del Voluntariado y a la participación de entidades sociales.

OTROS ESPACIOS

Por otra parte, Ane Oyarbide ha dado cuenta de la nueva iniciativa Gabonak Auzoetan, que se celebrará entre el 20 y el 27 de diciembre en Altza, Egia, Antiguo y Loiola con diferentes propuestas matinales para toda la familia extendiendo el ambiente navideño a los barrios.

Asimismo, ha indicado que "la música volverá a ocupar un lugar destacado con una nueva edición de Musika Gabonetan, que se desarrollará del 26 al 30 de diciembre en los escenarios de Ramón María Labayen y Alderdi Eder, un escenario que se estrena en la Campaña de este año".

El programa ofrecerá al talento musical joven de la ciudad la oportunidad de subir por primera vez a un escenario, compartir su trabajo y acercar la música a la ciudadanía. La programación musical se completará con dos conciertos gratuitos del Orfeón Donostiarra el sábado 26 de diciembre, a las 19.30 horas, en la iglesia de Altza, y el domingo 27 de diciembre, también a las 19.30 horas, en la iglesia de la Sagrada Familia de Amara.

Por su parte, el 23 de diciembre, la playa de La Concha acogerá una nueva edición de Gabonak Hondartzan, una jornada deportiva y lúdica gratuita para niñas y niños, organizada en colaboración con el CD Fortuna. La actividad combinará diversión, sensibilización medioambiental e inclusión en un escenario único. Se celebrará de 10.30 a 13.00 horas y contará con inscripción directa en los bajos de los Relojes.

Oyarbide ha recordado que la Campaña del año pasado tuvo un impacto económico directo de 27,8 millones de euros, frente a los 24,7 millones del año anterior. De esta cantidad, 26,9 millones correspondieron al gasto de la ciudadanía y de visitantes movilizados explícitamente al calor de la Campaña.

"La Campaña de Navidad es también una oportunidad para impulsar la actividad económica, apoyar al comercio y la hostelería local y proyectar San Sebastián como un destino atractivo durante estas fechas", ha finalizado. Toda la programación de la Campaña de Navidad estará disponible en 'www.donostiagabonetakoazoka.eus'.