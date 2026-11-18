El espectáculo 'TITIZÉ: A Venetian Dream' de Daniele Finzi recalará en San Sebastián los días 24 y 25 - COMPAGNIA FINZI PASCA

SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'TITIZÉ: A Venetian Dream', para todos los públicos, creado por el dramaturgo, director de escena y coreógrafo Daniele Finzi Pasca, recalará en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián los días 24 y 25 de noviembre. Se trata de un montaje escénico con humor, música, acrobacias y máquinas escénicas.

Inspirado en el esplendor de Venecia, 'TITIZÉ' presenta "un mundo suspendido entre la realidad y la fantasía, sutil y surreal, en el que, a través de un delicado lenguaje onírico, se suceden espejismos, metáforas y emotivas escenas efímeras que conectan con espectadores de todas las edades", según explica la Compagnia Finzi Pasca.

Titizé significa 'tú eres' en dialecto veneciano, apuntan las mismas fuentes. Compagnia Finzi Pasca, dirigida por el visionario Daniele Finzi Pasca, creador y director de dos producciones del Cirque du Soleil ('Corteo' y 'Luzia'), así como creador de óperas para entidades como el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el Teatro San Carlo de Nápoles o la English National Opera de Londres, o eventos singulares como varias ceremonias de los Juegos Olímpicos (Turín 2006 y Sochi 2014, Juegos Olímpicos y Paralímpicos).

En 'TITIZÉ' diez artistas (acróbatas, actores, músicos) sumergen al espectador en la mágica atmósfera veneciana a través de un juego en el que se suceden historias. Daniele Finzi Pasca explica que hay "reflejos en el agua, la transparencia nebulosa de cuando las nubes descienden bajitas, el juego mítico del disfrazarse, noche, locura, las tonterías de los bufones, objetos que levitan, acróbatas lluvia surrealista y un continuo recrear equilibrios imposibles".

'TITIZÉ: A Venetian Dream' es una coproducción de la Compagnia Finzi Pasca y la Fondazione Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, que cuenta con la colaboración con Gli Ipocriti y Melina Balsamo. Tras superar los 110.000 espectadores en Europa, Asia y Latinoamérica, este espectáculo llega ahora a España.

La Compagnia Finzi Pasca fue fundada por Antonio Vergamini, Daniele Finzi Pasca, Hugo Gargiulo, Julie Hamelin y Maria Bonzanigo en 2011, retomando el trabajo desarrollado por el Teatro Sunil (1983) y por Inlevitas. Con sede en Lugano (Suiza), la Compagnia Finzi Pasca es una de las principales compañías artísticas independientes del mundo.