Los establecimientos hosteleros de Euskadi deberán tener durante tres semanas un registro de sus clientes

El Departamento vasco de Salud busca así facilitar el rastreo de contactos de casos positivos de covid-19

BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos vascos de hostelería que ofrezcan servicio de comidas y cenas deberán registrar los datos de contacto de al menos una persona por cada grupo de comensales, junto con la fecha y hora del servicio. Los datos se conservarán, al menos, durante tres semanas, según se recoge en la última actualización del protocolo que establece el Departamento de Salud para luchar contra la pandemia de la covid-19.

Dentro de las medidas preventivas de aplicación frente a la covid-19 en establecimientos de hostelería, también se desaconseja expresamente fumar en las terrazas de los establecimientos hosteleros para evitar la transmisión del virus y se incide en que esta consideración es igualmente aplicable al vapeo y a otras nuevas formas de consumo de tabaco.

Entre las medidas de limpieza y desinfección en estos locales, el Departamento aconseja, "en la medida de lo posible, evitar el uso de dinero en efectivo, facilitando al máximo el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico".

Por otro lado, el protocolo determina que, "en aras de facilitar el rastreo de contactos de casos positivos de covid-19, los establecimientos de hostelería que ofrezcan servicio de comidas y cenas registrarán los datos de contacto de al menos una persona por cada grupo de comensales junto con la fecha y hora del servicio". "Estos datos se conservarán, al menos, durante tres semanas y se pondrán a disposición del Departamento de Salud cuando éste lo requiera", añade.

Del mismo modo, recuerda que los locales deberán ventilarse de forma continua durante la jornada y, además, en la apertura y en el cierre. "Si la ventilación es natural, se procurará que sea una ventilación cruzada. Para ello se abrirán ventanas o puertas de paredes opuestas. Si la ventilación es forzada, se debe maximizar la entrada de aire exterior y evitar la recirculación del aire", añade.

También aconseja a los establecimientos, con el objetivo de comprobar que la ventilación se realiza adecuadamente, usar medidores de CO2.

En lo que respecta al servicio de comedor o terraza, recomienda no utilizar cartas de uso colectivo, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. Asimismo, se aconseja que no estén disponibles elementos u objetos intercambiables entre la clientela (prensa, juegos de mesa, etc).