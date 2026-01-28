La Estación Marina de Plentzia de la EHU confirma la presencia del cachalote enano en la costa vasca

Ejempla de cachalote enano aparecido en la costa vasca. - EHU

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Estación Marina de Plentzia de la Universidad del País Vasco (EHU) ha confirmado la presencia del cachalote enano en la costa vasca, tras la aparición de tres ejemplares, el último en la playa de La Arena de Zierbena (Bizkaia).

Según ha informado la EHU, el pasado 21 de diciembre de 2025, a primera hora de la mañana, la red de varamientos de Euskadi (Sareus) recibió el aviso de la aparición de un cetáceo muerto en la playa de la Arena en Zierbena. La necropsia llevada a cabo en la Estación Marina de Plentzia (PiE-EHU) ha confirmado que se trata de un cachalote enano (Kogia sima), lo que supone "un hito científico", ya que es la primera vez que se registra la presencia de esta especie en a costa vasca.

El cachalote enano (Kogia sima) no es un habitante habitual de la costa vasca, ya que vive en aguas más al sur, siendo ésta la primera vez que se encuentra este animal en Euskadi. El único caso registrado anteriormente en el Norte de la Península Ibérica fue en 2019, en Galicia.

El cachalote enano que apareció muerto en la playa La Arena de Zierbena es el tercero del género Kogia que llegó a las costas vascas en 2025. Previamente, dos cachalotes pigmeos (Kogia breviceps) quedaron varados en las playas de Zarautz y Sopelana.

La necropsia, llevada a cabo por el Centro de Investigación en Biología y Biotecnologías Marinas Experimentales del PiE de la EHU, ha sido fundamental para determinar la especie del animal, ya que puede ser difícil diferenciar entre el cachalote enano (Kogia sima) del pigmeo (Kogia breviceps), han indicado desde la EHU.

Según ha explicado Denis Benito, coordinador de la red de varamientos Sareus e investigador del PiE, al recibir el aviso y las fotografías, identificaron que se trataba de un ejemplar del género Kogia. "Una vez en el lugar, sospechamos que podía ser un cachalote enano (Kogia sima) y, tras analizar la morfología de la cabeza, la posición y morfología de la aleta dorsal y realizar el recuento de dientes durante la necropsia, confirmamos que se trataba de dicha especie", ha detallado.

El animal varado en Zierbena era un macho adulto de 2,25 metros de longitud que falleció debido a una enfermedad debilitante de origen desconocido.

31 VARAMIENTOS EN 2025

Durante 2025, la red de varamientos de Euskadi Sareus -gestionada por la Estación Marina de Plentzia (PiE-EHU)- realizó un total de 31 intervenciones tras recibir avisos de cetáceos, focas, tortugas marinas y tiburones varados. Los delfines fueron la especie más frecuente, seguidos por las focas.

Geográficamente, Zarautz fue la localidad desde la que se recibió el mayor número de avisos durante este ejercicio. La mayor incidencia de varamientos en la costa vasca se registra habitualmente durante los meses de febrero y marzo.

El protocolo de atención a varamientos se activa cuando cualquier persona comunica la presencia de un animal varado a SOS Deiak y desde ahí pasan el aviso al teléfono de emergencias de Sareus. El personal de la red empieza por recopilar información de las personas que se encuentran en el lugar. Una vez recibida la confirmación por imagen, Sareus coordina la respuesta de diferentes entidades.

Con los animales varados vivos se realiza el control correspondiente en cada caso, colaborando con los equipos veterinarios de las diputaciones forales. En el caso de animales bajo sospecha de varamiento el personal de Sareus hace un seguimiento de su evolución hasta que el animal consigue volver al mar.

En el caso de los animales varados muertos, la respuesta de Sareus se coordina con los organismos públicos pertinentes. Si se trata de cadáveres que el equipo de Sareus no puede transportar, se contacta con los servicios de limpieza de playas. En casos en los que se requiere ayuda logística se baraja la opción de solicitar asistencia de Cruz Roja, policía municipal, Ertzaintza o bomberos.

El objetivo es asegurar la recuperación del cadáver, en los casos en los que sea posible, y así evitar riesgos para la salud pública. Los cadáveres en buen estado se trasladan al PiE-EHU para la realización de necropsias oficiales en coordinación con veterinarios de la empresa Tragsatec.

Todas las muestras se archivan y catalogan en el Biobanco de Especímenes Ambientales del PiE-EHU con el objetivo de posibilitar futuras investigaciones de la EHU o internacionales.

La intervención finaliza con la información del resultado de la actuación a SOS Deiak, una vez garantizada la salud pública, el bienestar animal y la preservación de la información científica del varamiento.

La red de varamientos de Euskadi-Sareus cuenta con la financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, así como del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.