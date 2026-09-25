El Estadio culmina ocho años de transformación con la apertura de su nuevo edificio principal en Vitoria

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estadio Vital Fundazioa ha presentado su nuevo edificio principal de Vitoria, una infraestructura que culmina un proceso de ocho años desarrollado por fases. El nuevo edificio principal es una infraestructura de 9.000 metros cuadrados, 1.000 m2 más que la anterior, que mejora su conexión con el resto del complejo mediante una pasarela hacia el edificio de actividades y una terraza exterior vinculada al edificio juvenil.

Con tres plantas, dos entradas y una terraza exterior, ha sido concebido para facilitar los flujos de usuarios, así como conectar diferentes formas de practicar deporte, según ha informado la Fundación Vital en un comunicado.

La planta baja alberga un espacio de 'fitness' de 1.600 metros cuadrados, equipado con maquinaria de última generación y organizado en cuatro grandes áreas: fuerza con máquinas de palanca y peso libre, entrenamiento cardiovascular, fuerza con máquinas selectorizadas y entrenamiento funcional, con estructuras y pequeño material.

El edificio incorpora además nuevos vestuarios, femenino y masculino, con capacidad para alrededor de 400 personas cada uno y un sistema de taquillas electrónicas de uso rotacional y de alquiler que funcionan mediante pulsera.

La primera planta concentra buena parte de las nuevas posibilidades deportivas y de bienestar. El área de piscinas dispone de dos vasos de 25 metros y seis calles cada uno, con una temperatura de 27,5 grados, además de una piscina destinada a iniciación y actividades acuáticas, con el agua a 32 grados.

El espacio incorpora también una zona 'wellness' con sauna, baño de vapor y dos pilas de agua fría. El nuevo edificio suma asimismo un espacio específico para 'Hyrox', de 260 metros cuadrados y cinco metros de altura, y equipado con diferentes zonas de entrenamiento: boxing, skierg, trineos y remo.

La conexión con el exterior se materializa en una terraza deportiva y un solárium de 1.400 metros cuadrados, que amplían las posibilidades de utilización del complejo y permiten trasladar también la actividad física y el disfrute del Estadio al aire libre.

En la segunda planta se encuentran la grada de piscinas, cuatro vestuarios de equipos, dos vestuarios familiares y la nueva sala polivalente 'Ilargia', de 175 metros cuadrados, además de la salida de la pasarela que conecta con el edificio de actividades.