Esteban advierte que, si "fracasa" la reforma de la ley de Empleo Público, no se va a "copiar" el modelo de EH Bildu

El presidente del EBB, Aitor Esteban. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha defendido que la reforma de la Ley de Empleo Público Vasco, impulsada por su partido para reforzar las garantías jurídicas de los requisitos lingüísticos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), es "una buena solución" y ha precisado que, si este modelo "fracasara", no se va a "copiar" el planteado por EH Bildu, sino que habrá que "tener en cuenta otros modelos, cuál es la evolución de la legislación y también la propia práctica".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha defendido que la propuesta de modificación de la Ley de Empleo Público Vasco impulsada por el PNV, aprobada este pasado jueves en el Parlamento Vasco con la abstención de EH Bildu, era "la más adecuada y la más razonable".

Tras advertir de que las sentencias contrarias a la exigencia de euskera en OPE de algunas instituciones vascas "estaban alterando la normalidad" con la que el modelo se venía aplicado, ha señalado que su partido ha propuesto "una adecuación de la ley de una manera proporcionada atendiendo tanto lo que dice el Estatuto como a la realidad sociolingüística" de Euskadi, que "es muy diversa".

Según ha indicado, "es una solución" que ahora se va a tener que "ver cómo se va implementando" y, en su caso, "qué pueda resolver el Tribunal Constitucional", que ha dicho te,ner "esperanza de que sea favorable a las posiciones vascas".

Esteban ha incidido en que a pesar de las críticas del PSE-EE, que votó en contra de la reforma propuesta por su socio de Gobierno, "se ha estado discutiendo nada más y nada menos que durante todo un año" con los socialistas.

"Sorprende que, sabiendo del esfuerzo que hemos mantenido durante todo un año, de repente hablen de romperse consensos, etcétera, cuando saben que lo que hemos estado es buscando soluciones y las hemos estado buscando también de la mano con ellos", ha lamentado el presidente del PNV, en cuya opinión "quizás algunos pensaban también, unos y otros y la opinión pública en general, que al final no íbamos a poder encontrar una solución" en el Parlamento. "Pero el PNV ha sabido buscarla, ha sabido encontrarla", ha valorado.

Esteban ha precisado que se ha llegado a un acuerdo con EH Bildu "para que se abstengan" e ir "examinando la aplicación práctica y viendo cómo evoluciona todo". "Lo cual no quiere decir que dentro de tres años, que es la fecha que se establece, si siguiera habiendo problemas con los tribunales vaya a hacerse lo que Bildu está proponiendo en estos momentos, que es lo que está diciendo Otxandiano", ha apuntado.

De este modo, ha indicado que "habrá que tener en cuenta otros modelos, cuál es la evolución de la legislación y también nuestra propia práctica, cuál ha sido el desarrollo y nuestro modelo institucional". "No quiere decir que se vaya a copiar, si es que este modelo que propone ahora el PNV fracasara, el modelo de Bildu, habrá que ver cómo adecuamos todo", ha insistido.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que la reforma aprobada es "una buena solución" y ha rechazado la críticas de "discriminación" que ha recibido, ya que "se intenta responder a los derechos de la ciudadanía" para que pueda ser atendida en euskera pero "preservando también el que haya gente que, si tiene voluntad de cumplir sus perfiles, los pueda cumplir a posteriori".

Pese a las diferencias con su socio de gobierno en este asunto, ha asegurado que la relación entre PNV y PSE sigue siendo "buena" y no hay "ningún problema".

EL TIEMPO "SE AGOTA"

Por otro lado, ha explicado que se "sigue hablando" en las conversaciones para explorar la posibilidad de un nuevo estatus de su partido, EH Bildu y PSE-EE.

"Seguimos trabajando en ello", ha asegurado Esteban, que ha indicado que "hay avances, hay puntos de consenso y hay un tiempo que también se agota".