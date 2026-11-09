Esteban defiende el sistema público de pensiones pero no cree realista la propuesta de Sánchez de "constitucionalizarlo"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, durante la presentación de las candidaturas de PNV al Congreso y Senado para las elecciones generales del 29N, en Sabin Etxea, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha defendido el sistema público de pensiones "por encima de todo" y su subida confirme al IPC, pero no cree "realista" la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "constitucionalizarlo". "Es un poco menos que engañar a la gente", ha asegurado.

De esta forma, se ha referido al compromiso "solemne" realizado este pasado domingo por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bilbao --epicentro de las movilizaciones de los pensionistas--, de blindar la revalorización de las pensiones durante la próxima legislatura.

En una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que su partido tiene "claro que hay que defender un modelo público de pensiones", y ha recordado que ya lo defendieron así durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando "no quería subir las pensiones" en base al IPC. "Fuimos nosotros quienes forzamos a que esto fuera así y, además, con una subida especial en el caso de las pensiones de viudedad", ha añadido.

A su juicio, la defensa del sistema público de pensiones "tiene que estar por encima de todo". "Ahora, tampoco entiendo algunos anuncios que no son muy realistas, como el que hizo ayer el presidente del Gobierno cuando dijo que iba a constitucionalizar el sistema público de pensiones y la subida de IPC, etc", ha indicado.

El líder jeltzale ha dicho que, a no ser que Sánchez plantee realizar este blindaje a través del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, hacerlo a través de "los principios rectores, no sirve para nada, no es un mandato directo".

Además, ha recordado que, para incluirlo en los derechos fundamentales, "hacen falta dos tercios de ambas Cámaras". Según ha precisado, habría que "disolver ambas Cámaras, hacer nuevas elecciones y que las nuevas Cámaras lo ratificarán".

"Me parece que en un momento de división política, como es el actual, anunciar que va a hacer esto es un poco menos que engañar a la gente", ha añadido. En todo caso, ha abogado por la defensa del modelo público de pensiones y la subida del IPC.

VOX

El presidente del EBB también se ha referido a la renuncia del PP a presentarse a las elecciones generales por el Senado en Gipuzkoa, en favor de Vox, y ha recordado que el propio secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, "ha propugnado" el voto de la formación de Santiago Abascal en este territorio. "El PP ha ido buscando el acercamiento de ambas fuerzas durante todos estos años", ha añadido.

Es por ello, tal como ha resaltado, por lo que Vox "ha ido entrando en los gobiernos autonómicos". "Una vez saltado ese límite, veo perfecta compatibilidad, si se encuentra en esa tesitura, para que el PP introduzca a Vox en el Gobierno", ha destacado.

Aitor Esteban ha insistido en que no apoyarán un gobierno en el que esté la formación de Abascal, y ha recordado, de nuevo, que tras las elecciones de 2023, los jeltzales se negaron a respaldar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al encontrarse en la ecuación Vox. "Necesitaban cuatro votos y nosotros le dijimos que no, que a eso no estábamos dispuestos", ha apuntado.

Por ello, ha remarcado que "una mayoría que tenga como componente a Vox", no la apoyarán "nunca". "Es un partido que ni cree en el sistema, ni entendemos que es democrático cuando está diciendo claramente que su intención sería ilegalizar a un partido como el nuestro o que habla en contra de las autonomías", ha indicado, para aludir también a los planteamientos que hace en materia social.

"Ahí no vamos a estar nunca", ha apostillado, para precisar que "la mayoría que ha habido y cómo se ha desarrollado durante esta última legislatura, tampoco ha sido un dechado de virtudes".

Esteban ha recordado que "ha sido muy complejo avanzar en esta legislatura porque ha habido algunos partidos que simple, lisa y llanamente pensaban que tenían mayoría y que podían llevar adelante todo su programa electoral cuando, habiendo fuerzas tan diferentes apoyando o permitiendo esa investidura, eso no era así".

"Por lo tanto, ha habido momentos muy difíciles y hemos tenido que poner el pie en pared en determinadas cosas que no podían ser como se estaban planteando. Ha sido una legislatura que no es envidiable repetirla", ha subrayado.