Esteban dice que las conversaciones del nuevo estatus están en un "momento crucial" para ver si "merece la pena seguir"

El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que se han producido "avances" en las conversaciones para un nuevo pacto estatutario, que están en el "momento crucial" de ver "si merece la pena seguir adelante o no", algo que, "para mediados o finales de enero, tiene que estar resuelto".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, el líder del PNV ha afirmado que, como ya expresó anteriormente, "entre diciembre y enero se tendría que dilucidar si verdaderamente había agua en la piscina" en las conversaciones que están manteniendo su partido, EH Bildu y PSE-EE, para explorar la posibilidad de un acuerdo para un nuevo estatus.

Según ha explicado, "ha habido avances", y considera que están "en el momento crucial, en el que hay que ver definitivamente si merece la pena seguir adelante o no", algo que se verá "en las próximas semanas". "Desde luego, para mediados, finales de enero, tiene que estar resuelto", ha apuntado.

TRANSFERENCIAS

Por otro lado, Aitor Esteban ha afirmado que, aunque desconoce qué sucederá con las transferencias pendientes de completar, espera que "se cumpla la palabra y la firma realizada y se den", si bien, a unas semanas de que acabe el año, ha indicado "que se está agotando el tiempo y todavía quedan muchas cosas por cerrar".

En esta línea, ha señalado que espera que, "por lo menos, el compromiso político sobre cuál es el contenido de la transferencia se haya podido dar" antes de que finalice el calendario comprometido y que "luego en los primeros meses del año que viene, ya técnicamente eso se ajuste".

Esteban ha dicho entender que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza --que recientemente advirtió del riesgo de "correr más de la cuenta"--, tenga que "justificar a su partido y a Moncloa", pero, a su juicio, "no tiene razón de ser" su posicionamiento. "Bien se puede hacer ahora y técnicamente se podría haber hecho", ha asegurado.

Según ha defendido, "aquí hay unas cosas firmadas y por hacer, se puede hacer ya". Así ha remarcado que "se podía haber adelantado ya mucho trabajo" y, de hecho, el Gobierno Vasco "tiene hechos los deberes desde hace mucho tiempo y no se entiende que estemos a estas alturas del año así".

MAYORÍA NEGATIVA

"A ver qué es lo que ocurre", ha replicado el presidente del PNV, que, preguntado si peligra el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez si no se cierra un acuerdo en materia de transferencias, ha subrayado que en el PNV "tendremos que tomar nota y actuar en consecuencia".

En todo caso, ha insistido en que, con independencia de que "el PNV diga A, B o C", hace ya medio año que el Ejecutivo de Sánchez "no tiene una mayoría en el Congreso de los Diputados". En la Cámara, ha reiterado, "hay una mayoría negativa" y, por ello, "prácticamente no se sacan acuerdos legislativos adelante".

Sobre si confía en que el Ejecutivo no esté implicado en los casos de presunta corrupción relacionados con ex miembros del PSOE, ha señalado que están "saliendo champiñones semana sí y semana también". "Entonces, la palabra y la buena voluntad está ahí, pero es verdad que está en una situación muy complicada", ha apostillado.