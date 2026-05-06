Esteban dice que Garaikoetxea puso "las primeras piedras de las instituciones vascas en una etapa difícil y brillante"

El presidente del EBB del PNV,Aitor ESteban, junto alpresidente del BBB, Iñigo Ansola, y la presidenta del ABB, Jone Berriozabal, saliendo del Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, tras pasar por la capilla ardiente de Carlos Garaikoetxea - ENDIKA PORTILLO-EUROPA PRESS

VITORIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha destacado este miércoles que el exlehendakari Carlos Garaikoetxea puso "las primeras piedras" de las instituciones vascas en una etapa que fue "difícil y brillante".

Esteban ha llegado al Palacio de Ajuria Enea, donde ha estado instalada la capilla ardiente de Garaikoetxea --fallecido el pasado lunes--, acompañado por el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, la presidenta del ABB, Jone Berriozabal, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el burukide Javi Ollo.

Tras dar su último adiós a Carlos Garaikoetxea y mostrar sus respetos a su familias, el líder jeltzale ha resaltado la importancia que para el pueblo vasco tiene "la figura de todos los lehendakaris". "Todos los vascos lo sentimos así, es un puesto de responsabilidad que refleja un poquito a todos lo que es este pueblo", ha dicho.

Además, ha recordado la etapa en la que Garaikoetxea estuvo en la Lehendakaritza, entre 1980 y 1985, que fue "difícil y brillante". Elegido Lehendakari en las primeras elecciones vascas tras la dictadura después de haberse a aprobado un año antes, en 1979, el Estatuto de Gernika, Aitor Esteban ha destacado que tuvo "la responsabilidad de poner las primeras piedras" de las instituciones vascas.

También ha apuntado que tuvo que hacer realidad ese Estatuto, negociado y aprobado, y conseguir las competencias, así como el Concierto Económico. "Lo hizo en unas circunstancias difíciles, muy complicadas, no solo por la situación económica o por circunstancias que pasaron a este pueblo, como las inundaciones en Bizkaia, etc",

Esteban ha señalado que también hizo frente "a la oposición de gente de fuera de Euskadi, pero también dentro de Euskadi". "Afortunadamente estamos en otros tiempos, pero en aquellos momentos y años después, había que oír mucho aquello de las instituciones de Vascongadas, vascongadillas y el conciertillo, despreciando todo lo que se estaba haciendo, y lo que supone la estructura de autogobierno vasco, que ahora todos apreciamos y amamos", ha explicado.

Por ello, ha valorado que Carlos Garaikoetxea y su Gobierno "pusieran esas primeras piedras" de la Euskadi de hoy, "y después, los lehendakaris posteriores hayan ido dotándola, haciéndola más recia y siguiendo con su desarrollo y con su protección". "Creo que todos sentimos la pérdida del Lehendakari Garaikoetxea y todos apreciamos lo que hizo en aquellos cinco años de su Gobierno", ha asegurado.

También han pasado por la capilla ardiente diputados y senadores jeltzales, encabezados por Maribel Vaquero (portavoz en el Congreso) y Estefanía Beltrán de Heredia (portavoz en el Senado), así como parlamentarios vascos, entre ellos, el portavoz del PNV en la Cámara vasca y burukide, Joseba Díez Antxustegi, o Markel Olano.