Esteban dice que hay "avances y algunos acuerdos" para el nuevo Estatuto, pero "insuficientes" y queda "bastante trecho"

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha afirmado este sábado que se han producido "avances y algunos acuerdos" para renovar el Estatuto pero todavía son "insuficientes" y queda "bastante trecho".

Esteban ha realizado esta manifestaciones en Heleta (Francia) donde ha mantenido una reunión preparatoria de las elecciones municipales de Francia con el Ipar Buru Batzar y con candidatos y afiliados.

En ese acto, ha recordado el 46 aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika y ha afirmado que "ya es hora" de que se complete. "Nosotros hemos hecho los deberes entregando los documentos para cerrar las competencias pendientes. La responsabilidad es del Gobierno del Estado y esperamos que se den los pasos necesarios antes de finalizar el año", ha indicado Esteban que ha advertido de que sería "muy grave" que no se cumpliera.

El líder jeltzale ha recordado que, además, están trabajando para dar "un salto" en el autogobierno vasco y ha indicado que se han comprometido con la sociedad vasca "a ser claros en este camino".

Aitor Esteban ha manifestado que lo que tiene claro es que el acuerdo "tiene que ser a tres, para luego seguir construyendo más". "Pero tiene que ser mínimo a tres, y así lo hemos acordado", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que tienen que tener claro que "hay agua en la piscina", que se puede seguir adelante y que podrían llegar a un acuerdo.

"Eso lo tenemos que aclarar ya, y si vemos que va a ser imposible, es mejor que lo digamos así, seamos sinceros con la ciudadanía, nos emplacemos a otras circunstancias más adelante a intentar buscar de nuevo esa solución o ese encuentro. Pero eso lo tenemos que aclarar antes de fin de año. Y si vemos que hay agua, sigamos adelante, nos llevará algo más de tiempo", ha añadido.

No obstante, ha reconocido que sí se han producido "algunos avances" y que "ya hay algunos acuerdos", pero que "evidentemente todavía son insuficientes y queda bastante trecho".

"Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros, desde luego, vamos a poner todo lo que tenemos y todo el esfuerzo y toda la carne del asador para que pueda salir adelante", ha manifestado.

En el transcurso del acto, Esteban ha indicado también que el PNV aspira a lograr "el Zazpiak Bat" (los siete uno) en referencia a la unión de los territorios vascos. "Ese es el objetivo para el que se fundó el PNV. Pero hasta lograr nuestra aspiración nacional tenemos que jugar la partida en el Estado español y el francés, en las Cortes españolas y las instituciones francesas, y estamos preparados para todos los escenarios", ha manifestado.

Por otra parte, el presidente del EBB ha valorado la "convulsa" situación en el Estado francés, que vive una "profunda crisis" con los "continuos cambios" de primer ministro y Ejecutivo, con el expresidente Nicolas Sarkozy en la cárcel o con el robo en el Museo del Louvre. "Tenemos la oportunidad de dar un salto a este lado de la muga. Tenemos que dar respuesta a las preocupaciones que hay en Iparralde y proponer soluciones. Y desde PNV lo vamos a hacer", ha asegurado.

En el transcurso del acto, Peio Etxeleku, burukide del Ipar Buru Batzar y concejal de Kanbo, ha fijado las prioridades del partido como son la promoción del euskara, "esencia de nuestra identidad" y el desarrollo de iniciativas de cooperación entre todos los rincones de Euskadi, "más allá de las fronteras administrativas".

También ha demandado un cambio hacia una "economía regenerativa", hacia "una economía que restaura en lugar de agotar, compatible con los límites planetarios y que prioriza el valor humano y territorial en la toma de decisiones". Junto a ello, ha demandado la implementación de una política de vivienda "equilibrada y responsable, centrada principalmente en las y los residentes locales.

Asimismo, Etxeleku ha afirmado que las elecciones municipales de marzo en Francia son "esenciales para Ipar Euskadi" y para su partido porque permiten participar en la gestión de las políticas de la vida cotidiana de los ciudadanos y "brindan la oportunidad de involucrarse en las herramientas de desarrollo económico", que "es el motor que financia los modelos sociales y solidarios".

Además, ha añadido que estas elecciones son importantes en el desarrollo institucional de Ipar Euskadi desde la creación de la Hirigune Elkargoa, ya que la composición se determina por los resultados municipales y es la única institución que actualmente representa al territorio.