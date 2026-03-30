Esteban (PNV) admite que no se ha avanzado últimamente en nuevo estatus y rechaza que se haga "un gato pardo"

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban, comparece en el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, en Sabin Etxea, a 20 de noviembre de 2025, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha admitido que no se han producido avances últimamente en el trabajo que desarrollan su formación, EH Bildu y PSE-EE para tratar de consensuar una bases que sirvan para impulsar un nuevo estatus o nuevo Estatuto para Euskadi, y ha rechazado que se haga "un gato pardo", es decir, que se "cambien palabras y que todo siga igual".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder jeltzale ha apostado por que el nuevo texto que sustituya al Estatuto de Gernika suponga un "salto cualitativo", y ha precisado que "cuesta más" buscar "una solución 'no gatopardiana'".

A principios de año el presidente del EBB se mostraba más optimista sobre la posibilidad de que hubiera "agua en la piscina" para un acuerdo a tres sobre nuevo estatus, pero ya avanzado febrero era menos optimista.

De hecho, el 20 de ese mes aseguró que dos semanas antes estaba "esperanzado" en acordar el nuevo estatus, pero que en ese momento tenía "dudas" porque en las conversaciones entre PNV, EH Bildu y PSE-EE, "cuando parece que las puertas están abiertas", surge "alguna sorpresa" o "imprevisto".

En la actualidad, Aitor Esteban ha reconocido que, desde entonces, no se ha avanzado "mucho", pero continúan en las conversaciones. "Ahí estamos", ha dicho en referencia a que continúan trabajando en ello.

ACUERDO A TRES PARA 'UN SALTO CUALITATIVO'

En todo caso, ha recordado que al inicio se pactó que tenía que ser "un acuerdo entre las tres partes (PNV, EH Bildu y PSE-EE), y en segundo lugar, que tenía que suponer un salto cualitativo".

El dirigente jeltzale ha destacado "el esfuerzo" que supone esto, y ha señalado que no puede ser "para hacer un gato pardo, para cambiar palabras y que todo siga igual". "Por lo tanto, si se busca una solución 'no gatopardiana', pues eso cuesta más", ha añadido, para apuntar que "no es fácil".