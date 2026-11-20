1135811.1.260.149.20261120130738 El presidente del EBB, Aitor Esteban y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante el acto de inicio de campaña electoral del PNV, a 12 de noviembre de 2026, en Vitoria_Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que en el cara a cara televisivo de este jueves por la noche entre el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, y el el del PP, Alberto Núñez Feijóo, se constató que "hay dos mundos: Euskadi y España".

"Ayer ganó el PNV", ha asegurado, para apuntar que Euskadi y sus prioridades "estuvieron absolutamente ausentes" en el debate de Sánchez y Feijóo, y esto confirma que la formación jeltzale es la garantía de que los vascos tengan "voz propia en Madrid".

Esteban ha participado en un acto celebrado Palacio de Aiete de Donostia/San Sebastián en el que ha intervenido la cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa al Congreso, Maribel Vaquero, a la que también han acompañado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y miembros de la candidatura jeltzale al Congreso y Senado.

"Hablando de debates, yo me quedo con el debate de ETB1 y con Maribel Vaquero, en el que quedó muy claro quién representa mejor Euskadi y quién es la voz de la ciudadanía vasca. Además, lo hizo con convicción, con serenidad y con firmeza", ha destacado.

En cuanto al cara cara entre Feijóo y Sánchez, ha admitido que solo vio "algún trocito", pero ya se ha hecho una idea global a través del reflejo en los medios de comunicación. "La verdad, es que se vieron dos mundos, y no me estoy refiriendo a Feijóo ni a Sánchez, sino a dos mundos que son muy diferentes, Euskadi y España", ha subrayado.

EUSKADI, AUSENTE

Según ha censurado, quedó "muy claro" que los candidatos del PSOE y del PP querían estar en la Moncloa", pero Euskadi y sus prioridades "estuvieron absolutamente ausentes". "La garantía de que estén presentes en Madrid y de que se tenga en cuenta qué es lo más urgente para la sociedad vasca, es que esté allí presente el PNV", ha asegurado.

El líder jeltzale ha subrayado que la sociedad vasca "es diferente, con problemas en el ámbito económico y social, con aspiraciones también diferentes, y es necesario tener una voz propia en Madrid". "Lo que tengo muy claro cuando se me pregunta quién ganó ayer en Euskadi, es que en Euskadi ayer ganó el PNV", ha insistido.