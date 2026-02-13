Esteban (PNV) cree que el PSE "ha pasado a modo campaña electoral" y Andueza "tiene todo organizado" para "meter ruido"

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha acusado al PSE-EE de "pasar a modo campaña electoral" y ha afirmado que su secretario general, Eneko Andueza, "lo tiene todo organizado" para "meter ruido". Además, ha censurado a los socialistas que eleven las discrepancias "a una máxima confrontación diaria", y advierte de que los jeltzales no están "para la bronca". "No estamos a montarla, vamos a intentar solucionar las cosas", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha dicho que solo hay que ver "los vídeos protagonizados por el propio Andueza" para pensar que están en ese "modo campaña electoral". "Al principio, yo pensaba que eran los típicos fuegos que pueden ocurrir", ha añadido.

El líder jeltzale ha recordado que existe una coalición entre PNV y PSE-EE, con un acuerdo de gobierno "que se lleva perfectamente a rajatabla", y considera que las discrepancias, hay que intentar "llevarlas con cierta discreción, sin estar constantemente sacándolas a la luz".

"Andueza sí que tiene todo esto organizado y, al final, son fuegos artificiales, es puro ruido, no hay verdaderamente debates profundos que no se pudieran hablar tranquilamente entre los dos partidos detrás, pero ha decidido hacer lo que se le da muy bien, que es meter ruido", ha señalado.

A su juicio, hay que "trabajar con una agenda, con las preocupaciones de la ciudadanía y, cuando estás trabajando verdaderamente para sacar adelante una agenda, lo tienes que hacer discretamente, porque si te dedicas a montarla todo el día, vas a ser poco eficaz y va a ser mucho ruido y pocas nueces".

"Es lo que pasa cuando alguien quiere ser el eco de Madrid constantemente. Nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro y a trabajar día a día para sacar adelante y arreglar los problemas que tiene la ciudadanía", ha manifestado.

PUERTO DE PASAIA

Aitor Esteban ha considerado "lógicas" las discrepancias entre ambas formaciones, porque son "diferentes", y ha aludido las divergencias en torno al Puerto de Pasaia, para él "incomprensible". Tal como ha explicado, el puerto guipuzcoano "ha pasado de la posición 12, que estaba hace años, a la posición 22 de 28, o sea, que ha retrocedido, y tiene más o menos la misma carga ahora que en el año 70".

Ha puesto como ejemplo los movimientos en otros puertos que no están dentro de esa consideración de puertos estratégicos y "están progresando muchísimo, como Huelva, Almería, Alicante, etcétera". "Se podría hacer desde la gestión de las instituciones vascas inversiones por parte de las instituciones, cosa que no se puede hacer ahora porque, acorde a la ley, solo pueden ser inversiones de los propios fondos del puerto", ha indicado.

El presidente del EBB ha precisado que podían discrepar "en muchas cosas, pero con tranquilidad, internamente, y no poniendo todas las cosas en cadena, como lo está haciendo el PSOE, elevándolo a una especie de máxima de confrontación, de confrontación diaria, y como si fuera un paquete, con alguien que está contigo en un gobierno coalición".

"Bueno, pues si tú quieres subrayar el ruido y subrayar las discrepancias, me parece que no es la mejor manera de trabajar. Claro que vamos a tener discrepancias, somos dos partidos diferentes, pero si estás en un gobierno coalición y llegan unos acuerdos, intenta arreglar esas diferencias de la manera más discreta posible y dedícate a trabajar", ha remarcado.

DATOS DE PROCEDENCIA DE DETENIDOS

Sobre el hecho de que el PNV esté a favor de facilitar los datos de la procedencia de los detenidos, algo que está haciendo el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y que el PSE-EE ha calificado de "grave error", ha preguntado a Eneko Andueza "si cuando hacen esa crítica, están criticando al PSC".

"El Govern de la Generalitat de Catalunya está haciendo exactamente lo mismo que el Gobierno Vasco, que es publicar los datos del origen. Entonces, ¿de qué vamos?", ha subrayado.

También se ha referido al hecho de que el Ayuntamiento de Bilbao haya rechazado facilitar la procedencia de los detenidos, estando gobernado por el alcalde jeltzale, Juan Mari Aburto, de la que él discrepa como presidente del PNV.

"Entiendo las razones que tenía porque tenía un pacto con el Partido Socialista en ese sentido, que era previo a la decisión adoptada por el EBB, pero la postura oficial del partido es la que es", ha concluido.