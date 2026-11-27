El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en el acto de cirere de campaña en el Arenal de Bilbao, en Bizkaia - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha realizado un último llamamiento al voto a la formación jeltzale para defender Euskadi ante la llegada del "fascismo" al Gobierno de España, porque el PP "viene de la mano de la ultraderecha" de Vox.

Lo ha hecho en el acto de cierre de campaña, celebrado en El Arenal de Bilbao, que ha congregado a cientos de simpatizantes y militantes del partido que ondeaban ikurriñas, durante el que han guardado un minuto de silencio por el crimen machista de una mujer en Bilbao a manos de su expareja. Esteban, que ha condenado el asesinato y ha mostrado su solidaridad a la familia, ha advertido: "¡Ni una menos! ¡Ni un paso atrás frente a la violencia machista!".

En su intervención, Esteban ha alertado de que "el PP y Vox van a ganar el domingo", y ha recordado que los populares vienen "de la mano de la ultraderecha, del fascismo". Por ello, ha prevenido de que "vienen años duros" para los vascos.

"Pero aquí estaremos, como siempre hemos estado, firmes, en pie, para defender y cuidar Euskadi. Somos el PNV, somos Euskadi, somos los hijos y las nietas de quienes defendieron y cuidaron Euskadi frente al fascismo, y lo volveremos a hacer", ha asegurado.

El líder jeltzale ha afirmado que "Euskadi se juega su futuro" el 29 de noviembre. "Decidimos qué Euskadi queremos, y por eso tenemos que tener un Grupo Vasco fuerte, porque es la voz de Euskadi", ha destacado.

Aitor Esteban ha repasado las opciones que tiene la ciudadanía vasca para votar el domingo, y ha avisado que "votar al PP es votar a Vox", votar al PSOE "es hacer borrón y cuenta nueva con su gestión", y votar a EH Bildu "no sirve para frenar a PP y Vox", que es "el único objetivo que han puesto en el centro de su campaña".

Esteban también ha explicado que "EH Bildu habla de 'infinidad de avances en derechos y libertades'", y ha preguntado: "¿Infinidad? Pues que digan cuáles, uno por uno. ¿Qué han negociado, qué han logrado y qué resultados concretos pueden acreditar para Euskadi? Os lo digo yo: nada". "Eso sí, ¿la alfombra roja? La tienen requetepisada", ha remarcado.

El presidente del EBB ha lamentado que esta campaña "ha estado llena de conversaciones sobre Madrid, sobre Sánchez, sobre Feijóo, sobre posibles gobiernos, sobre bloques, sobre pactos". "Fijaos en el debate de ayer, qué pereza. Ya no solo que no apareciera Euskadi ni en los créditos o agradecimientos, es que no les importa nada más que llegar a la Moncloa. ¡Qué pereza y qué miedo!", ha exclamado.

Aitor Esteban ha recordado que el PP ha renunciado a presentar candidatura al Senado en Gipuzkoa "para dejarle el sitio a Vox", que "propone ilegalizar" al PNV y "acabar con el Estado autonómico". "El PP dice respetar el autogobierno vasco, pero además de pactar con quienes quieren desmantelarlo, no permite que el euskera sea lengua oficial en Europa, y quiere quitarlo del Congreso y Senado", ha manifestado.

Del PSOE, ha destacado que lleva ocho años gobernando "sin presupuestos", con "compromisos incumplidos, sin culminar el Estatuto, y con escándalo tras escándalo: Ábalos, Cerdán, Leire, Zapatero". "¡Todo eso exige explicaciones! Tenedlo claro, el miedo a PP y Vox no puede borrar las responsabilidades de un Gobierno. Gobernar no es resistir, es rendir cuentas, y el PSOE sigue sin hacerlo", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que "votar al PNV es apostar por una voz propia para Euskadi en Madrid", y se ha dirigido a los jóvenes para decirles que el futuro "no está escrito, no está decidido de antemano", y ha explicado que el día 29 pueden decidir sobre él, "más allá de los bloques de Sánchez y Feijóo". "¡Piensa en Euskadi!", ha apelado.

Según ha resaltado, votar a la formación jeltzale "es apostar por una voz propia para Euskadi en Madrid, que no va a aplaudir por sistema ni a decir que 'no' a todo, que va a proponer, negociar, exigir y rendir cuentas, porque defender Euskadi no consiste en hablar más alto, sino en trabajar para conseguir resultados, es trabajar por la agenda vasca".

Esteban ha aseverado que "el futuro de Euskadi se decide también en el Congreso" y, por eso, el Grupo Vasco "tiene que estar allí para defender" a Euskadi "con voz propia, compromisos claros y resultados".

"Los partidos del Estado priorizarán siempre a España. Euskadi es excluida, abandonada. Vota Euskadi, vota PNV. Euskadi se juega su futuro el 29 de noviembre, decidimos qué Euskadi queremos. La campaña no termina hoy, termina el domingo, cuando entre el último voto en la urna. Hasta entonces, cada conversación cuenta. El domingo, vota seguro, vota por ti, defiende Euskadi. ¡Con ilusión y con la esperanza de seguir viendo crecer este país!", ha concluido.

"ENFRENTE Y DE FRENTE"

Por su parte, el Lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido a "los Feijóos y Abascales" de que si vienen a "atacar" al pueblo vasco, tendrán "enfrente y de frente" al PNV.

Además, ha señalado que Euskadi es "un pueblo pequeño, pero no menos que nadie", que "sueña en grande", que "ha protegido siempre sus libertades y defendido sus valores: paz, democracia, justicia social", y que "pone a la persona en el centro y defiende la dignidad del ser humano, sin dejar a nadie atrás".

Es, según ha añadido, "un pueblo con identidad propia, una cultura singular y una lengua única" que vive en "la casa vasca, que nos resguarda y protege", y que es "solidario". Asimismo, ha avisado que Euskadi "no piensa tolerar la violencia machista". "Nunca, ni una más", ha dicho.

Tras afirmar que el PNV defenderá el pueblo vasco, ha indicado que domingo "vienen PP y VOX, Feijóo y Abascal, con ganas de embestir". Por ello, ha llamado a la firmeza, porque "unos apuestan por aumentar la presencia del Estado" en Euskadi y, los otros, hablan de "un único Gobierno para toda España". "Regreso al pasado", ha puntualizado.

En este punto, ha instado al presidente del PP a hablar "con claridad" a los vascos y le ha preguntado si, "cuando Abascal le haga presidente, va a respetar o atacar el autogobierno vasco", si "va a respetar o combatir el Concierto Económico, y si respetar el euskera o va a hacer un Ayuso".

"Feijóo entzun (Feijóo, escucha). Se lo voy a decir en castellano. No vamos a permitir jamás que toquéis lo que es nuestro, que destruyáis lo que hemos construido, ni que piséis a este pueblo", ha expresado.

Según ha asegurado, tras los comicios, "este país va a seguir funcionando y en marcha" para "seguir mejorando la casa vasca y garantizando el bienestar de la gente". "No es lo mismo defender la casa vasca con hechos o con eslóganes; con políticas públicas o con la pancarta; desde el diálogo o incendiando las calles, con más democracia o con más violencia", ha precisado.

También ha citado al expresidente del PNV Xabier Arzalluz, "líder carismático, orador excepcional temido y respetado en Madrid, firme en los principios y pragmático en la acción". Ha recordado que este "solía decir que le había tocado ser el perro del caserío ante quienes querían atacar la casa vasca, ante los intrusos". "Hoy igual", ha apuntado.

Según el Lehendakari, el PNV es el que "va a defender y proteger la casa vasca, firme en los principios y pragmáticos en la acción". "Si vienen a atacar, protegeremos la casa, y si hay que morder, morderemos", ha concluido.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, acompañada de Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, que lideran las candidaturas de Bizkaia y Álava, ha hecho un alegato contra de la violencia de género y en defensa de la igualdad tras el asesinato machista de Bilbao. Ha reivindicado que las mujeres son "parte de la Casa Vasca, de la Euskadi libre" que defiende EAJ-PNV". "Haremos frente a quienes niegan la violencia de género. Os doy mi palabra", ha prometido.